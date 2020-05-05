Почему хрустят суставы и чем может быть опасна крепитация?

Очень часто во время подъема по ступенькам, при приседаниях или других нагрузках на коленные суставы, кроме хруста, человек испытывает еще и боль, онемение, покалывание в коленях. Это сигнал, что необходимо посетить ортопеда или травматолога.

Злоупотребление солеными продуктами и сладостями может привести не только к появлению избыточного веса, дающего дополнительную нагрузку на колени, но и к изменениям в структуре хрящевой ткани

Совсем недавно, всего 50-60 лет назад, производственная деятельность людей была связана со значительной физической активностью. В настоящее время подавляющее количество людей имеет сидячую работу. С появлением компьютеров привязанность к стулу стала еще сильнее. Теперь уже и отдыхают, играя за компьютером или ноутбуком.

Изменения в образе жизни людей моментально сказались на их здоровье. Теперь артриты, остеохондрозы, артрозы перестали быть уделом пожилых людей. Они значительно помолодели.

Иногда, вставая на ноги из-за рабочего стола, многие слышат в коленях странный хруст. Но если он не сопровождается болевыми ощущениями, пока нет повода для беспокойства. Хруст может быть вызван крошечными пузырьками газа, которые начинают лопаться, когда сустав приходит в движение. Хруст суставов врачи называют крепитацией.

Это явление может быть также вызвано и снижением эластичности хрящей. Кости, покрытые тканью хряща, находятся в специальной суставной сумке, которая заполнена жидкостью. Если человек мало пьет или злоупотребляет солеными и сладкими продуктами, эта жидкость пересыхает, и кости трутся друг о друга – появляется скрип.

Непосредственными причинами крепитации могут стать:

гиподинамия;

лишний вес;

генетическая предрасположенность;

обувь на высоком каблуке;

возрастные изменения;

неправильное питание;

хронические заболевания;

гормональные нарушения.

Злоупотребление солеными продуктами и сладостями может привести не только к появлению избыточного веса, дающего дополнительную нагрузку на колени, но и к изменениям в структуре хрящевой ткани.

Гиподинамия делает мышцы дряблыми, они плохо поддерживают кости, на которые идет большая нагрузка. Кроме того, хрящевые ткани, при низкой физической активности не получают достаточного питания и снабжения кислородом, так как кровь циркулирует медленно, застаиваясь в нижних конечностях. Хрящи при этом начинают разрушаться.

Очень часто во время подъема по ступенькам, при приседаниях или других нагрузках на коленные суставы, кроме хруста, человек испытывает еще и боль, онемение, покалывание в коленях. Это сигнал, что необходимо посетить ортопеда или травматолога. Своевременное обращение к доктору позволит остановить развитие патологий, восстановить полноценную работу суставов.

Очень важна профилактика. Если суставы начали болеть и скрипеть, нужно уменьшить нагрузки на них. Следует отказаться от:

ношения тяжестей;

прыжков;

ходьбы по лестнице;

бега;

стоячей работы.

Но нельзя вовсе отказываться от физической активности. Можно выполнять физические упражнения лежа и сидя. Также можно в свое удовольствие совершать непродолжительные велосипедные и пешие прогулки, заниматься плаванием.

Важно, чтобы в организм поступало достаточное количество витаминов и микроэлементов, необходимых суставам: кальция, Омега-3 жирных кислот, витаминов A, группы B (B1, B5, B6, B12), C, D, E. Эти компоненты могут поступать в организм с витаминными комплексами, а также с продуктами.

Своевременный прием хондропротекторов поможет предотвратить развитие опасных заболеваний, приводящих к разрушению сустава. Хорошо зарекомендовали себя препараты:

«Артра»;

Teraflex;

«Дона»;

«Структум».

По утрам, еще не встав с постели, можно делать полезные для коленных суставов упражнения. Это могут быть «Велосипед» и «Ножницы». Выполнять их необходимо не менее 10 раз. Полезно также подтягивать к груди согнутые в коленях ноги (по очереди) – 5 раз.

Некоторые упражнения можно выполнять сидя на стуле. Это вращения сомкнутыми в коленях ногами в разные стороны, а также «Велосипед» на весу, выпрямленными в коленях ногами (шесть раз). Полезны приседания, выполняемые с упором рукой на спинку стула (10 раз). Приседая, нужно немного задерживаться в положении сидя.

Обязательно нужно следить за водным балансом. В день необходимо выпивать не менее двух литров воды. Начинать утро нужно со стакана еле теплой воды. Выпивают его медленно, маленькими глотками.

Хорошей профилактикой заболеваний коленных суставов станет посещение массажиста. Массаж улучшит циркуляцию крови, запустит процессы метаболизма и регенерации.

Источник: rsute.ru