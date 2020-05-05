Канули в лета: 5 загадочных исчезнувших цивилизаций

Они исчезали загадочно, пугающе мгновенно. Так, как описываются таинственные исчезновения кораблей или самолетов в Бермудском треугольнике. Но только речь идет не о самолете или корабле, а о цивилизациях…

Набатейцев считают родоначальника классического арабского письма: набатейское письмо развилось из более древнего, арамейского

К счастью, их исчезновения не были бесследными — таблички ронго-ронго, фрески дворцов, керамика, сказочной красоты сооружения — все это и многое другое дает возможность нам сегодня говорить об этих цивилизациях. И пытаться сквозь призму времени рассмотреть их, чтобы понять, как жили люди тысячелетия назад и почему их цивилизации растворились в песках прошлого.

Набатейское царство

Эта культура, как считается, процветала с III века до н.э. до начала II века н.э. Древнее царство было огромным — и располагалось на территориях современных Сирии, Палестины и Аравии. Эта культура объединяла семитские народы, которые строили дома, ирригационные сооружения и дороги, торговали, вели записи. За пять сотен лет царство стало чрезвычайно технологически развитым: строения ориентированы по сторонам света и положениям небесных тел, что характерно для многих древних культур.

Каналы и другие ирригационные сооружения помогали выживать в засушливом климате. Удивительные каменные города, самым известным из которых остается Петра, процветали на пересечении торговых караванных троп. Римские владыки неоднократно пытались завоевать Набатею, но удалось этот только Траяну в 106 г. н.э. Набатея была присоединена к Римской империи как провинция Arabia Petraea — Аравия Петрейская.

Набатейцев считают родоначальника классического арабского письма: набатейское письмо развилось из более древнего, арамейского. В свою очередь, набатейское письмо, стало основой письма арабского. До нашего времени дошли многие набатейские надписи.

Но сама цивилизация исчезла, вероятно, растворившись среди других народов огромной Римской империи.

Культура Кловис

Исследователи до сих не пришли к единому мнению о том, когда же эта цивилизация царила на американском континенте — то ли 14 тысяч лет назад, то ли всего 10 тысяч. В любом случае, это была культура, царившая на значительной части континента. Обсидиановые орудия, сложные костяные инструменты свидетельствуют о высочайшем уровне развития народов культуры Кловис, названной так в честь города Кловис (штат Нью-Мексико), где впервые были найдены изделия, принадлежащие этой культуре.

Современные ученые считают, что культура Кловис со временем распалась на множество народностей, ставших предшественниками культур уже индейских. Это одно из предположений. По другому предположению, культура Кловис исчезла, когда исчезли мамонты — не стало основной пище, не стало и людей.

Как бы то ни было, но сейчас о культуре Кловис нам рассказывают только безмолвные каменные и костяные орудия. Сама же культура исчезла десять тысяч лет назад.

Чатал-Хююк

Иногда в литературе можно встретить и другие названия этой цивилизации — Чатал-Гуюк и Чаталхёюк. Это была удивительная цивилизация, она процветала в Анатолии (современная Турция) почти 2 тысячи лет — с 7400 г. до н.э. до 5600 г. до н.э. Как и многие другие неолитические цивилизации, ее жители строили глинобитные дома, выращивали пшеницу, чечевицу, горох. Домашними животными были овцы и козы, а вот лошади и свиньи были дикими. Как и крупный рогатый скот.

Во многом это была обычная культура своего времени. Но украшения домов, найденное археологами, поражает — это были творения мастеров высочайшего класса. Необыкновенные фрески — сцены охоты и пейзажи, огромное количество скульптур — от настенных панно до миниатюрных статуэток, стилизованные изображения человека и животных, украшения и множество артефактов… Все это указывает на невероятно высокий уровень этой древней культуры.

Но сейчас от этой необыкновенной цивилизации остались только заброшенные и полуразрушенные дома. Что стало с людьми, историкам только предстоит узнать.

Рапануи

Возможно, это одна из самых известных исчезнувших культур. Народ, который населял остров Пасхи, выстроил огромные статуи в чудовищных каменных шляпах, написал на деревянных табличках нерасшифрованные доныне письмена ронго-ронго и исчез… Причем загадкой остается не только то, куда переселились жители острова Пасхи, но и то, как они его заселили.

Возможно, все жители острова погибли от голода, возможно, мигрировали на другие острова. Но как бы то ни было, сейчас остров населяют только каменные истуканы.

Минойская цивилизация

Эта цивилизация существовала долго — 2 тысячи лет (от 3000 и 1000 до н.э.), она развивалась на острове Крит и прилежащих островах. О минойцах упоминают и египетские иероглифы, то есть культура была известна по всему Средиземноморью. Минойская культура была языческой: здесь практиковались жертвоприношения (в жертву приносили животных и растения), процветали различные культы, проводились религиозные фестивали. Сейчас о минойцах повествуют впечатляющие здания и необыкновенные фрески, найденные на стенах домов и дворцов. Судя по всему, минойская цивилизация впрямую предшествовала греческой — об этом свидетельствуют и стилистические приемы, и технологии строительства и сооружения оросительных систем.

Правда, эти технологии не смогли уберечь цивилизацию — считается, что минойскую культуру уничтожило извержение вулкана Санторини. Хотя Геродот писал, что минойцев уничтожили эпидемии. Оба эти предположения проверить невозможно — ведь Геродот писал об этом через столетия после описанных событий. А сейчас нам стались только молчаливые развалины, фрески и фрагменты статуй. Возможно, они еще заговорят…

Источник: TheRussianTimes