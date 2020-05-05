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Тесты на коронавирус и обрудование отправляет в Африку Россия

13:15 05.05.2020 Фото: www.pexels.com
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В ближайшие дни в Демократическую Республику Конго будут доставлены десятки тысяч расходных материалов для лабораторий, а также 2 мобильные лаборатории.

Тесты на коронавирус и обрудование отправляет в Африку Россия
О помощи странам Африки в борьбе с новой коронавирусной инфекцией

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции в странах Африки Роспотребнадзор продолжает оказание поддержки государствам региона для наращивания их собственного потенциала в борьбе с эпидемией.

Помощь будет оказана в рамках текущих программ содействия, выполняемых при поддержке Правительства Российской Федерации. При этом акцент предполагается сделать на поставке российских тест-систем, лабораторного оборудования и реагентов, необходимых для ранней диагностики нового коронавируса, а также запатентованных мобильных лабораторий, успешно применяемых в ряде государств мира.

В частности, в ближайшие дни в Демократическую Республику Конго будут доставлены десятки тысяч расходных материалов для лабораторий, а также 2 мобильные лаборатории, которые позволят ускорить проведение исследований на COVID-19 и другие инфекции, включая лихорадку Эбола.

В Гвинейской Республике специалисты научных организаций Роспотребнадзора сегодня продолжают работы в Российско-Гвинейском научно-исследовательского центре эпидемиологии и профилактики инфекционных болезней, который включён властями страны в сеть лабораторий, осуществляющих диагностику COVID-19. В Гвинею уже поставлены российские тест-системы и реагенты для проведения около 7 тысяч исследований. Дополнительно будут направлены ещё 10 тысяч тестов. Все исследования проводятся совместно российскими и гвинейскими специалистами с соблюдением всех требований биологической безопасности.

Роспотребнадзор продолжит работу по расширению взаимодействия со странами Африки в области профилактики и борьбы с инфекционными болезнями.

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