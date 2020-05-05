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Число зараженных COVID-19 не скрываем, заявила медсестра инфекционного бокса больницы №1 Новосибирска

16:30 05.05.2020 Фото: © Вера Сальницкая
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Галина Дружинина: «Как это скроешь? Никак. У нас больше 150 сотрудников, все люди адекватные. Кроме того, что тут в курсе все сотрудники, здесь ведь лежат пациенты, которые тоже молчать не будут.Да и нельзя такое скрывать. Если есть заболевшие, значит они есть».

Число зараженных COVID 19 не скрываем, заявила медсестра инфекционного бокса больницы №1 Новосибирска
Галина, помимо основной работы встречает самолеты с туристами, наблюдает за иногородними

Галина Дружинина -старшая медицинская сестра отделения №2 инфекционной больницы №1 Новосибирска, боксированного. Обычно туда кладут беременных, пациентов с воздушно-капельными инфекциями. Сегодня там тоже лечат пациентов с коронавирусом.
Как и другие старшие медсестры инфекционной больницы, Галина, помимо основной работы встречает самолеты с туристами, наблюдает за иногородними, которых отправляют в обсерваторы на 14 дней.

«Нагрузка [у сотрудников инфекционки], да, увеличилась. Но это же пройдет, закончится.

Самый глупый вопрос, который задают пациенты: «Я тут у вас ничем не заражусь?» Вообще-то вы сюда уже с инфекциями поступаете. Я считаю, у нас тут в плане заражения все безопасно: дезинфекция, боксы, санэпидрежим. У нас большой опыт.

У меня спрашивают [знакомые и незнакомые]: «Не скрываете ли вы количество пациентов? На самом деле их, например, больше, а официально говорят, что меньше. Или наоборот, их меньше, а вы пугаете!» Я этого вопроса не понимаю! Сколько их [пациентов] лежит, столько и лежит. Да и скрывать здесь нечего, это эпидемия. Даже пандемия, ВОЗ объявила пандемию. Как это скроешь? Никак. У нас больше 150 сотрудников [в инфекционной больнице], все люди адекватные. В коллективе все знают, сколько пациентов. Кроме того, что тут в курсе все сотрудники, здесь ведь лежат пациенты, которые тоже молчать не будут. Где-то что-то могут услышать, увидеть. Да и нельзя такое скрывать. Если есть заболевшие, значит они есть.

Я очень надеюсь, что эта информация [о количестве заболевших] как-то людей насторожит, и они, наконец, начнут соблюдать меры предосторожности».

Источник: zdrav.nso.ru

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