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Продлил карантин до 22 мая кабмин Украины

15:30 05.05.2020 Фото: pixabay.com
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С 11 мая будет снят ряд ограничений, в том числе на прогулки в парках и торговлю непродовольственными товарами. Кроме того, летние площадки кафе и ресторанов смогут начать работу на вынос.

Продлил карантин до 22 мая кабмин Украины
Меньше всего пациентов с COVID в Луганской, Донецкой и Черниговской областях

Кабмин Украины продлил карантин в связи с распространением коронавируса до 22 мая. Об этом сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Он рассказал, что с 11 мая будет снят ряд ограничений, в том числе на прогулки в парках и торговлю непродовольственными товарами. Кроме того, летние площадки кафе и ресторанов смогут начать работу на вынос.

Украинский премьер отметил, что это позволит органам местного самоуправления контролировать противоэпидемиологическую ситуацию.

По информации Минздрава страны, за весь период эпидемии число заболевших достигло 12 331 человека. Самая сложная ситуация сложилась в Черновицкой области, там выявлено 1887 заболевших, на втором месте Киев с 1535 зараженными.

Меньше всего пациентов с COVID в Луганской, Донецкой и Черниговской областях.

Источник: ren.tv

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