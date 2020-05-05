05.05
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Общество / Стиль жизни

Табу: Запрещенные блюда на столе президента

22:10 05.05.2020 Фото: Кремлин.ру
0

Он любит хорошие котлеты, баранину, телятину, может и рыбы съесть кусочек. В любом случае, они такие же люди, как и мы с вами.

Табу: Запрещенные блюда на столе президента
Владимир Путин предпочитает хорошие котлеты, баранину, телятину, иногда рыбу

Шеф-повар Кремля Анатолий Галкин рассказал о вкусовых предпочтениях первых лиц СССР и РФ — Михаила Горбачева, Бориса Ельцина, Владимира Путина.

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев терпеть не мог дичь, а первый президент России Борис Ельцин не любил морепродукты, об этом рассказал легендарный кремлевский шеф-повар Анатолий Галкин.

«Это зависит от первого лица. Могу сказать, что Леонид Ильич Брежнев в свое время — я его еще застал — любил дичь, уток с охоты в Завидово. Их, конечно, проверяли, жарили, но все равно предупреждали — осторожно, может попасться дробь. А Михаил Сергеевич Горбачев этого терпеть не мог, эту дичь он не ел никогда, ему и не предлагали», — ответил Галкин на вопрос, существуют ли запрещенные продукты, которые никогда не появятся на столе у главы государства.

По его словам, Горбачев мог съесть утиное филе или индейку, однако это была не дикая птица, а специально выращенная.
«Борис Николаевич Ельцин, хотя и всеядный был, не очень любил морские деликатесы. Креветки, ежи морские, змеи, лягушки — он гадов этих не любил, поэтому такого на столе не бывало», — добавил Галкин.

Что касается Горбачева, то во время зарубежной командировки он мог попробовать морепродукты, но это предлагалось и обговаривалось заранее, а вот его супруга Раиса Максимовна никогда их не ела, рассказал собеседник агентства.

«Владимир Владимирович Путин — тут ничего сверхъестественного, он любит хорошие котлеты, баранину, телятину, может и рыбы съесть кусочек. В любом случае, они такие же люди, как и мы с вами. И если я хочу, допустим, ананас, манго или папайю — конечно, все это есть. Это было всегда, и даже в СССР с этим проблем не было. Были и ананасы, и манго, и авокадо, и киви — чего только не было, хотя в магазинах их не бывало», — рассказал шеф-повар.

Источник: РИА Новости

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

О чем бы вы спросили президента за обедом?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Илон Маск в шестой раз стал отцом
22:51 05-05-2020
Илон Маск в шестой раз стал отцом
Задержали семерых туристов из России за вечеринку в комендантский час в Таиланде
22:11 05-05-2020
Задержали семерых туристов из России за вечеринку в комендантский час в Таиланде
Табу: Запрещенные блюда на столе президента
22:10 05-05-2020
Табу: Запрещенные блюда на столе президента
БердскКак отдыхаем на майские праздники 2020: с 1 по 11 мая выходные дни в России 35
22:10 05-05-2020
Как отдыхаем на майские праздники 2020: с 1 по 11 мая выходные дни в России
10 102 больных COVID-19 в России за сутки на 5 мая. Сводка по регионам 4
22:02 05-05-2020
10 102 больных COVID-19 в России за сутки на 5 мая. Сводка по регионам
БердскПлоды мусорной реформы: больше 30 млн рублей должен регоператор ООО «Экология-Новосибирск» перевозчикам Искитима и Бердска 2
22:01 05-05-2020
Плоды мусорной реформы: больше 30 млн рублей должен регоператор ООО «Экология-Новосибирск» перевозчикам Искитима и Бердска
Разрешила отменять электрички из-за коронавируса и резкого снижения пассажиров в российских регионах ФАС 1
22:00 05-05-2020
Разрешила отменять электрички из-за коронавируса и резкого снижения пассажиров в российских регионах ФАС
Лунный календарь посева и пересадки на 4-5 мая: Растущая луна находится на пике своего роста - это благоприятно сказывается на всех растениях
21:58 05-05-2020
Лунный календарь посева и пересадки на 4-5 мая: Растущая луна находится на пике своего роста - это благоприятно сказывается на всех растениях
БердскПлевать на корону: Отказываются соблюдать масочный режим большинство пассажиров автобусов и покупателей в Бердске, убедились чиновники 5
21:53 05-05-2020
Плевать на корону: Отказываются соблюдать масочный режим большинство пассажиров автобусов и покупателей в Бердске, убедились чиновники
БердскКак не сойти с ума, сидя на самоизоляции, видеосоветы психотерапевта Тараса Иващенко жителям Бердска 1
21:50 05-05-2020
Как не сойти с ума, сидя на самоизоляции, видеосоветы психотерапевта Тараса Иващенко жителям Бердска