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10 102 больных COVID-19 в России за сутки на 5 мая. Сводка по регионам

22:02 05.05.2020 Фото: стоп-кадр с сайта СтопкоронавирусРФ.
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Всего заболевших 155 370 россиян. 19 865 человек выздоровело от болезни.

10 102 больных COVID 19 в России за сутки на 5 мая. Сводка по регионам
Статистика заболеваемости растет

Сегодня, 5 мая, на сайте СтопкоронавирусРФ. опубликованы новые данные о распространении коронавирусной инфекции в России. За последние сутки вирусом заболели 10 102 человек. Всего больных 155 370 россиянина. Всего в России поправились от болезни 19 865 человек. За последние сутки — 1 770 человек. Жертвами коронавируса стали 1 451 человек в Россию. За сутки на 5 мая от болезни скончались 95 человек в стране.

СВОДКА ПО РЕГИОНАМ:

Регион Выявлено Новые Активные

?
 Выздоровело Умерло
Москва  80115 5714  71429  7870  816
Московская область  15761 822  15058  576  127
Санкт-Петербург  5572 226  4067  1468  37
Нижегородская область  3026 174  2612  398  16
Мурманская область  2101 127  1943  154  4
Республика Дагестан  2086 128  1747  325  14
Краснодарский край  1437 97  973  443  21
Тульская область  1368 75  1202  157  9
Ростовская область  1353 90  1195  147  11
Калужская область  1309 92  1136  161  12
Брянская область  1287 37  962  313  12
Свердловская область  1277 133  1120  156  1
Рязанская область  1226 89  1132  89  5
Республика Татарстан  1208 91  1056  149  3
Республика Северная Осетия — Алания  1160 91  995  158  7
Ленинградская область  1149 53  888  258  3
Республика Башкортостан  1136 34  867  255  14
Курская область  1062 65  924  134  4
Республика Ингушетия  966 48  750  190  26
Владимирская область  944 48  889  43  12
Республика Мордовия  923 56  797  121  5
Тамбовская область  909 67  782  125  2
Красноярский край  868 45  694  162  12
Республика Чувашия  844 49  687  149  8
Ярославская область  829 40  723  101  5
Ставропольский край  824 36  618  188  18
Кабардино-Балкарская Республика  820 81  681  136  3
Ямало-Ненецкий автономный округ  820 108  686  131  3
Челябинская область  768 86  669  96  3
Орловская область  756 75  614  135  7
Республика Марий Эл  750 33  302  444  4
Новосибирская область  746 65  558  179  9
Саратовская область  737 78  628  106  3
Оренбургская область  728 28  507  217  4
Тверская область  709 29  518  183  8
Хабаровский край  699 31  520  172  7
Республика Коми  698 16  562  129  7
Воронежская область  667 31  515  140  12
Пермский край  648 18  421  218  9
Кировская область  644 26  550  90  4
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От редакции

Сидите дома?

Аноним, 05 мая 2020 15:19
НВР:да, сижу.Есть пословица:"Береженого Бог пережет.", а в Библии эти слова звучат так:"Что посеет человек, то пожнет".Если придерживаюсь карантина, то смогу избежать болезни.
Аноним, 05 мая 2020 21:20
ДаНВР:
Аноним, 05 мая 2020 22:37
Не надоело ещё? Понимаю, что принуждают сеять эту истерию, деньгав не дадут, но, уважаемая редакция, самим-то не надоело? Вот по-честному. Или тоже верите в этот бред?
Поросёнок Пётр, 05 мая 2020 22:44
Москва стабильно бьёт рекорды, постойте-ка, а ведь главный поп не так давно вокруг с иконой на бронированном Мерседесе там ездил, не помогло что-ли? Странно.

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