10 102 больных COVID-19 в России за сутки на 5 мая. Сводка по регионам

Статистика заболеваемости растет

Сегодня, 5 мая, на сайте СтопкоронавирусРФ. опубликованы новые данные о распространении коронавирусной инфекции в России. За последние сутки вирусом заболели 10 102 человек. Всего больных 155 370 россиянина. Всего в России поправились от болезни 19 865 человек. За последние сутки — 1 770 человек. Жертвами коронавируса стали 1 451 человек в Россию. За сутки на 5 мая от болезни скончались 95 человек в стране.

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