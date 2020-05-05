10 102 больных COVID-19 в России за сутки на 5 мая. Сводка по регионам

Сегодня, 5 мая, на сайте СтопкоронавирусРФ. опубликованы новые данные о распространении коронавирусной инфекции в России. За последние сутки вирусом заболели 10 102 человек. Всего больных 155 370 россиянина. Всего в России поправились от болезни 19 865 человек. За последние сутки — 1 770 человек. Жертвами коронавируса стали 1 451 человек в Россию. За сутки на 5 мая от болезни скончались 95 человек в стране.
СВОДКА ПО РЕГИОНАМ:
|Регион
|Выявлено
|Новые
|Активные
?
|Выздоровело
|Умерло
|Москва
|80115
|5714
|71429
|7870
|816
|Московская область
|15761
|822
|15058
|576
|127
|Санкт-Петербург
|5572
|226
|4067
|1468
|37
|Нижегородская область
|3026
|174
|2612
|398
|16
|Мурманская область
|2101
|127
|1943
|154
|4
|Республика Дагестан
|2086
|128
|1747
|325
|14
|Краснодарский край
|1437
|97
|973
|443
|21
|Тульская область
|1368
|75
|1202
|157
|9
|Ростовская область
|1353
|90
|1195
|147
|11
|Калужская область
|1309
|92
|1136
|161
|12
|Брянская область
|1287
|37
|962
|313
|12
|Свердловская область
|1277
|133
|1120
|156
|1
|Рязанская область
|1226
|89
|1132
|89
|5
|Республика Татарстан
|1208
|91
|1056
|149
|3
|Республика Северная Осетия — Алания
|1160
|91
|995
|158
|7
|Ленинградская область
|1149
|53
|888
|258
|3
|Республика Башкортостан
|1136
|34
|867
|255
|14
|Курская область
|1062
|65
|924
|134
|4
|Республика Ингушетия
|966
|48
|750
|190
|26
|Владимирская область
|944
|48
|889
|43
|12
|Республика Мордовия
|923
|56
|797
|121
|5
|Тамбовская область
|909
|67
|782
|125
|2
|Красноярский край
|868
|45
|694
|162
|12
|Республика Чувашия
|844
|49
|687
|149
|8
|Ярославская область
|829
|40
|723
|101
|5
|Ставропольский край
|824
|36
|618
|188
|18
|Кабардино-Балкарская Республика
|820
|81
|681
|136
|3
|Ямало-Ненецкий автономный округ
|820
|108
|686
|131
|3
|Челябинская область
|768
|86
|669
|96
|3
|Орловская область
|756
|75
|614
|135
|7
|Республика Марий Эл
|750
|33
|302
|444
|4
|Новосибирская область
|746
|65
|558
|179
|9
|Саратовская область
|737
|78
|628
|106
|3
|Оренбургская область
|728
|28
|507
|217
|4
|Тверская область
|709
|29
|518
|183
|8
|Хабаровский край
|699
|31
|520
|172
|7
|Республика Коми
|698
|16
|562
|129
|7
|Воронежская область
|667
|31
|515
|140
|12
|Пермский край
|648
|18
|421
|218
|9
|Кировская область
|644
|26
|550
|90
|4