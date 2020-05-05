Путин наградил Ким Чен Ына юбилейной медалью Победы

Ким Чен Ын награждён медалью за большой личный вклад в увековечение памяти погибших и погребённых на территории КНДР советских граждан.

Ким Чен Ын награждён юбилейной медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»

Лидер КНДР Ким Чен Ын награждён российской юбилейной медалью Победы в память о павших 75 лет назад советских солдатах. Указ подписал Владимир Путин.

Ким Чен Ын награждён юбилейной медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» за большой личный вклад в увековечение памяти погибших и погребённых на территории КНДР советских граждан, — сообщило посольство России в Пхеньяне на своей странице в Facebook.

Медаль министру иностранных дел КНДР Ли Сон Гвону в торжественной обстановке передал 5 мая посол России Александр Мацегора.

По информации дипведомства, на территории КНДР погребены 1375 советских военнослужащих.

Ранее, как писал NEWS.ru, северокорейская сторона опубликовала фотографии, которые свидетельствуют о хорошем самочувствии председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына. До этого он не появлялся на публике почти месяц.

Источник: news.ru