Умер известный врач скорой помощи от коронавируса Владимир Манькович в Санкт-Петербурге

Ему было 67 лет. Он стал 12-м медработником в городе, умершим во время пандемии новой коронавирусной инфекции.

Причиной смерти Владимира Маньковича называют тяжелую болезнь

В Санкт-Петербурге 4 мая умер старший врач оперативного отдела центральной подстанции Городской станции скорой помощи Владимир Манькович. Ему было 67 лет. Он стал 12-м медработником в городе, умершим во время пандемии новой коронавирусной инфекции. О кончине специалиста сообщается на сайте Городской подстанции скорой помощи.

В неотложке Манькович проработал более 40 лет и был известной в городе фигурой. Коллеги вспоминают о нем как о профессионале высочайшего класса и замечательном человеке.

Причиной смерти Владимира Маньковича называют тяжелую болезнь. Точный диагноз не раскрывается.

Манькович был назначен старшим врачом оперативного отдела станции в 1989 году. Он отвечал за своевременное направление бригад к пострадавшим и больным, в случае ЧП организовывал мероприятия по ликвидации их медицинских последствий.

Источник: ren.tv