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По 2 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса из-за COVID-19 получат регионы России

16:59 05.05.2020 Фото: pexels.com
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Зампред комитета Госдумы Наталья Костенко обратилась с письмом в адрес правительства, в котором указала на необходимость изменить систему предоставления кредитных каникул для малого и среднего бизнеса.

По 2 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса из за COVID 19 получат регионы России
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Сюжет: Помощь бизнесу в пандемию коронавируса
По 2 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса из за COVID 19 получат регионы России

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Российские региональные бюджеты получат два миллиарда рублей субсидий на неотложные меры поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП) на фоне распространения COVID-19. Соответствующее распоряжение кабмина опубликовано в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

«Выделить в 2020 году Минэкономразвития России из резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования в размере 2000000 тысяч рублей на предоставление в 2020 году субсидий за счет средств федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на оказание неотложных мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции», — говорится в документе.

«Парламентская газета» ранее сообщала, что зампред Комитета Госдумы по контролю и Регламенту Наталья Костенко обратилась с письмом в адрес Правительства, в котором указала на необходимость изменить систему предоставления кредитных каникул для малого и среднего бизнеса и выдачи кредитов на зарплату.

Источник: pnp.ru

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