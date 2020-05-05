Что у вас с перепланировкой подвала: вас будут штрафовать. И в Бердске тоже

За самовольное переустройство или перепланировку помещения в многоквартирном доме должностным лицам грозит штраф от 4 до 5 тысяч рублей, а юрлицам и ИП — от 40 до 50 тысяч рублей с 5 мая.

Бизнесменов накажут за самовольную перепланировку квартир и чердаков

Должностные лица, предприниматели и организации теперь также могут быть привлечены к ответственности за порчу или самовольную перепланировку помещений в многоквартирном доме. Это предусматривают поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые вступают в силу 5 мая, пишет ПГ.

Ранее за подобные нарушения штрафы полагались только гражданам — в размере от тысячи до двух с половиной тысяч рублей. Теперь же за порчу жилых помещений или их оборудования, а равно и за их использование не по назначению могут выписать штраф должным лицам в размере от 2 до 3 тысяч рублей, а юрлицам и ИП — от 20 до 30 тысяч рублей.

За самовольное переустройство или перепланировку помещения в многоквартирном доме должностным лицам грозит штраф от 4 до 5 тысяч рублей, а юрлицам и ИП — от 40 до 50 тысяч рублей.



Ранее в КоАП говорилось только о перепланировке жилых помещений, сейчас же это уточнение убрали. Это значит, что штраф может последовать, в том числе, за попытку переустроить чердак, подвал и любое другое помещение многоквартирного дома.