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Что у вас с перепланировкой подвала: вас будут штрафовать. И в Бердске тоже

15:40 05.05.2020 Фото: www.pexels.com
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За самовольное переустройство или перепланировку помещения в многоквартирном доме должностным лицам грозит штраф от 4 до 5 тысяч рублей, а юрлицам и ИП — от 40 до 50 тысяч рублей с 5 мая.

Что у вас с перепланировкой подвала: вас будут штрафовать. И в Бердске тоже
Бизнесменов накажут за самовольную перепланировку квартир и чердаков

Должностные лица, предприниматели и организации теперь также могут быть привлечены к ответственности за порчу или самовольную перепланировку помещений в многоквартирном доме. Это предусматривают поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые вступают в силу 5 мая, пишет ПГ.

Ранее за подобные нарушения штрафы полагались только гражданам — в размере от тысячи до двух с половиной тысяч рублей. Теперь же за порчу жилых помещений или их оборудования, а равно и за их использование не по назначению могут выписать штраф должным лицам в размере от 2 до 3 тысяч рублей, а юрлицам и ИП — от 20 до 30 тысяч рублей.

За самовольное переустройство или перепланировку помещения в многоквартирном доме должностным лицам грозит штраф от 4 до 5 тысяч рублей, а юрлицам и ИП — от 40 до 50 тысяч рублей.

Ранее в КоАП говорилось только о перепланировке жилых помещений, сейчас же это уточнение убрали. Это значит, что штраф может последовать, в том числе, за попытку переустроить чердак, подвал и любое другое помещение многоквартирного дома.

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