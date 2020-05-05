Как экономит деньги и пополняет бюджет в кризис самоизоляции власть Бердска?

Урезали ассигнования культуре и спорту, но оставили преференции ЖКХ. При катастрофическом дефиците бюджета стоит вопрос «петь и танцевать или выживать», заявила вице-мэр по экономике. Но зарплата бюджетников остается незыблемой.

По словам Жанны Шуровой, бюджет разумно подходит к тратам в кризис

Сократили на 26,5 млн рублей финансирование образования, культуры и спорта в Бердске из за коронавируса до конца 2020 года по выполнению муниципального задания. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», это связано с оптимизацией расходов бердских муниципальных учреждений для «снижения негативных последствий в финансовой сфере города, в связи со складывающейся экономической и социальной ситуацией, в том числе связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и недопущения просроченной кредиторской задолженности».

Соответствующее постановление подписал мэр Бердска Евгений Шестернин. По словам вице-мэра по экономике Жанны Шуровой, ни школы, ни детсады, ни учреждения культуры и спорта не пострадают от сокращения средств. Зарплата и содержание имущества — первостепенные статьи, которые профинансируют в обязательном порядке. Урезали в основном по тем мероприятиям, которые не состоялись из-за режима самоизоляции.

Дефицит бюджета на грани

— Первоочередные статьи — это заработная плата, содержание имущества, в том числе коммунальные платежи, охрана, уборка помещений. В этом учреждения не ограничиваются. В связи с введением режима повышенной готовности учреждения культуры и спорта деятельность не осуществляют. Мероприятия, которые были запланированы, не проводятся. Но на них были предусмотрены ассигнования. И теперь они не востребованы. А передвигать средства с одного мероприятия на другое мы не имеем права. И будущие мероприятия, например, июльские мы тоже пока поставили в резерв, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» Жанна Сергеевна.

Таким образом власть сократит дефицит городского бюджета. Уже понятно, что доходная часть будет исполнена не в полном объеме из-за того, что предприятия не работали в самоизоляцию.

— Дефицит у нас уже на грани, на пределе возможного — 60 млн рублей. Поэтому мы будем стараться всеми путями выживать. Сейчас вопрос стоит именно так: либо петь и танцевать, либо жить. Но сами учреждения ни в коем случае не пострадают. Повторю, что заработная плата будет выплачена всем в полном объеме. Никакого секвестирования (то есть урезания бюджета до минимума — прим. ред.) не будет, — пояснила вице-мэр Бердска по экономике.

ЖКХ получит сэкономленные средства

Вместе с тем, не трогали финансирование жилищно-коммунального хозяйства. Наоборот, этой сфере Бердска разрешили использовать сэкономленные на торгах средства. Это позволяет запускать вторично аукционы по щебню, асфальту для содержания дорог.



— По всем остальным закупкам из местного бюджета экономия не распределяется. Таким образом будем оптимизировать расходы и доходы, — отметила Шурова.

Кроме того, для городской администрации открыта кредитная линия. Есть надежда на экономию по дорогостоящим аукционам, в ходе которых есть возможность «сэкономить миллионы». Ну и за счет снятия ассигнований с социалки снижается дефицит местного бюджета, сообщила замглавы:

— Плановые обязательные платежи идут по-прежнему, платежные поручения предоставляются в управление финансов через казначейство. Сейчас уже готовимся выплачивать аванс.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», не остановлены работы по госпрограммам. Например, началось благоустройство дворов в Микрорайоне по программе «Комфортная среда». В 2020 году запланировано привести в порядок 8 бердских дворов.

Доходы пока без прогноза

Мэрия направила в налоговую инспекцию запрос, чтобы выяснить размер поступлений от налогов. Но пока о конкретных суммах говорить рано — идет декларационная кампания, налоговые вычеты по НДФЛ возвращают физлицам. Поэтому еще нет четких прогнозов по бюджетным доходам.