Как экономит деньги и пополняет бюджет в кризис самоизоляции власть Бердска?

Сократили на 26,5 млн рублей финансирование образования, культуры и спорта в Бердске из за коронавируса до конца 2020 года по выполнению муниципального задания. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», это связано с оптимизацией расходов бердских муниципальных учреждений для «снижения негативных последствий в финансовой сфере города, в связи со складывающейся экономической и социальной ситуацией, в том числе связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и недопущения просроченной кредиторской задолженности».
Соответствующее постановление подписал мэр Бердска Евгений Шестернин. По словам вице-мэра по экономике Жанны Шуровой, ни школы, ни детсады, ни учреждения культуры и спорта не пострадают от сокращения средств. Зарплата и содержание имущества — первостепенные статьи, которые профинансируют в обязательном порядке. Урезали в основном по тем мероприятиям, которые не состоялись из-за режима самоизоляции.
Дефицит бюджета на грани
— Первоочередные статьи — это заработная плата, содержание имущества, в том числе коммунальные платежи, охрана, уборка помещений. В этом учреждения не ограничиваются. В связи с введением режима повышенной готовности учреждения культуры и спорта деятельность не осуществляют. Мероприятия, которые были запланированы, не проводятся. Но на них были предусмотрены ассигнования. И теперь они не востребованы. А передвигать средства с одного мероприятия на другое мы не имеем права. И будущие мероприятия, например, июльские мы тоже пока поставили в резерв, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» Жанна Сергеевна.
Таким образом власть сократит дефицит городского бюджета. Уже понятно, что доходная часть будет исполнена не в полном объеме из-за того, что предприятия не работали в самоизоляцию.
— Дефицит у нас уже на грани, на пределе возможного — 60 млн рублей. Поэтому мы будем стараться всеми путями выживать. Сейчас вопрос стоит именно так: либо петь и танцевать, либо жить. Но сами учреждения ни в коем случае не пострадают. Повторю, что заработная плата будет выплачена всем в полном объеме. Никакого секвестирования (то есть урезания бюджета до минимума — прим. ред.) не будет, — пояснила вице-мэр Бердска по экономике.
ЖКХ получит сэкономленные средства
Вместе с тем, не трогали финансирование жилищно-коммунального хозяйства. Наоборот, этой сфере Бердска разрешили использовать сэкономленные на торгах средства. Это позволяет запускать вторично аукционы по щебню, асфальту для содержания дорог.
Кроме того, для городской администрации открыта кредитная линия. Есть надежда на экономию по дорогостоящим аукционам, в ходе которых есть возможность «сэкономить миллионы». Ну и за счет снятия ассигнований с социалки снижается дефицит местного бюджета, сообщила замглавы:
— Плановые обязательные платежи идут по-прежнему, платежные поручения предоставляются в управление финансов через казначейство. Сейчас уже готовимся выплачивать аванс.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», не остановлены работы по госпрограммам. Например, началось благоустройство дворов в Микрорайоне по программе «Комфортная среда». В 2020 году запланировано привести в порядок 8 бердских дворов.
Доходы пока без прогноза
Мэрия направила в налоговую инспекцию запрос, чтобы выяснить размер поступлений от налогов. Но пока о конкретных суммах говорить рано — идет декларационная кампания, налоговые вычеты по НДФЛ возвращают физлицам. Поэтому еще нет четких прогнозов по бюджетным доходам.