Хадж в Мекку: отменят ли главное событие ислама в 2020 году?

Такое решение может быть принято только властями Саудовской Аравии — его мусульмане в других странах, включая Россию, ожидают в течение ближайших двух недель.

В ближайшие две недели власти Саудовской Аравии, куда традиционно совершается хадж каждый год, власти примут решение — разрешать хадж в Мекку или нет

Состоится или нет в 2020 году одно из главных событий для мирового ислама — большой хадж в Мекку? Такое решение может быть принято только властями Саудовской Аравии — его мусульмане в других странах, включая Россию, ожидают в течение ближайших двух недель. После этого срока риски срыва хаджа-2020 существенно возрастают. Об этом «Парламентской газете» заявил вице-спикер Совета Федерации, один из руководителей российской хадж-миссии Ильяс Умаханов.

— Ильяс Магомед-Саламович, в каком сейчас состоянии находится обсуждение главного на сегодня для всех мусульман вопроса — состоится ли ежегодный большой хадж в Мекку или нет?

— Сейчас наступает критический момент. Выезд сотен тысяч паломников предполагает время для масштабной организационной и просветительской работы. В ближайшие две недели власти Саудовской Аравии, куда традиционно совершается хадж каждый год, власти примут решение — разрешать хадж в Мекку или нет. Это решение будет доведено до хадж-миссий всех стран.

— Вы находитесь на постоянной связи с коллегами из хадж-миссий. Какие настроения там царят сейчас?

— Мы не только общаемся со своими коллегами в миссиях, но и попросили МИД России дать поручение нашим посольствам в крупных мусульманских государствах направить запрос их властям — какие выстроили ориентиры в отношении проведения хаджа в этом году? И если сформулировать настроение одной фразой — все находятся в стадии сосредоточенного ожидания.

Сейчас наступает критический момент. Выезд сотен тысяч паломников предполагает время для масштабной организационной и просветительской работы.

Напомню, что ещё два месяца назад Саудовская Аравия объявила о приостановлении совершения малого хаджа: из-за эпидемиологических угроз в стране закрыли основные религиозные святыни — главную мечеть Харам в Мекке и мечеть пророка Мухаммеда в Медине. Также иностранцам власти страны перестали выдавать въездные визы. А в конце марта власти Саудовской Аравии предупредили хадж-миссии в других странах, чтобы они не торопились бронировать авиарейсы и гостиницы.

— Какова вероятность запрета на посещение Саудовской Аравии паломниками в этом году?

— Скажу так, она сохраняется. А вот в процентном отношении такую вероятность оценивать не берусь — это решение полностью зависит от саудовских властей. Очевидно, что для Королевства отмена хаджа сопряжена с очень большими потерями бюджета. Надо учитывать и то, что для многих государств проведение хаджа затрагивает большой сектор политических и избирательных настроений. Например, в Индонезии в паломничество ежегодно выезжают до 300 тысяч мусульман, в Турции — до 80 тысяч. И чтобы не провоцировать негативные реакции в обществе таких стран, решение принимается исключительно Саудовской Аравией. Чтобы не было разговоров о том, что власти той или иной страны опускают дискриминацию мусульман, лишая их возможности совершить хадж.

Между тем в самой Саудовской Аравии вирусологические и эпидемиологические риски в ходе хаджа всегда оценивали, как высокие. Поэтому всем паломникам рекомендуют делать прививки, в каждой миссии должны находиться профессиональные врачи. Очевидно, что сейчас эти рекомендации будут только строже.

В сложившихся обстоятельствах для нас главным является охрана здоровья наших сограждан-мусульман.

Что касается России, то мы в своём решении, естественно, будем придерживаться тех рекомендаций и предписаний, которые даются в условиях пандемии госорганами и Президентом РФ. Во всяком случае, сейчас границы нашей страны закрыты и вылет в другие страны — будь то паломничество или турпоездка — просто невозможен. Особо подчеркну, что в сложившихся обстоятельствах для нас главным является охрана здоровья наших сограждан-мусульман.

— За последние годы российская хадж-миссия признавалась лучшей в мире по организации паломничества. Какие-то дивиденды, кроме репутационных, наши мусульмане от этого получили?

— Да, в ходе январских переговоров в Мекке мы официально и окончательно договорились о том, что с 2020 года квота паломников на хадж из России будет увеличена на пять тысяч человек — теперь она составит 25 тысяч человек. Причём такое количество зафиксировано на постоянной основе — мы боролись за эту позицию не один год, и это произошло. Причём произошло впервые в нашей истории! Раньше нам предоставляли увеличение квоты, но мы за них боролись каждый год по-новому, это были разовые решения. А максимальная квота для России на время хаджа была не выше 20,5 тысячи человек.

Поясню, что каждый год между хадж-миссией страны, направляющей своих мусульман-паломников в Мекку, и Саудовской Аравией заключается специальный договор — в нём оговариваются условия прибытия паломников, места размещения, а ключевым пунктом документа является максимальное количество представителей той или иной страны — это и есть квота. И теперь для России она будет составлять 25 тысяч человек — с сохранением возможности для её разового увеличения.

Справка

Хадж — ежегодное паломничество мусульман в Мекку, где находится главная мечеть аль-Харам. Сроки паломничества каждый год меняются, так как исчисляются по лунному календарю, из-за чего раз в 33 года оно может совершаться дважды в год. Согласно исламскому вероучению, хадж проводится с 8 по 12-й день месяца Зуль-хиджи (двенадцатый месяц исламского календаря). В 2020 году эти пять дней приходятся на период с 30 июля по 3 августа и будет по традиции совпадать с датами главного праздника в исламе Курбан-Байрам.

Правоверным мусульманам предписано хотя бы раз в жизни совершить хадж в Мекку, чтобы возблагодарить Аллаха за его милости и попросить помощи Бога в делах. Также последователи ислама могут совершить малый хадж (умра) — это самостоятельное паломничество может совершаться в любое время года.

Для того чтобы отправиться в большой хадж, мусульманину необходимо:

Иметь финансы на обеспечение всех своих расходов в паломничестве, честный заработок, не иметь денежных долгов.

Быть физически здоровым, не инвалидом.

Не находиться в тюремном заключении, не быть чьим-то рабом.

Быть совершеннолетним.



Женщины могут совершать хадж, только сопровождая мужа или отца, брата и дядю.

Источник: ПГ