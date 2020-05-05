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Коронавирус помог: Освободили от бюджетных кредитов регионы до 2029 года в России

17:30 05.05.2020 Фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС
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Задолженность будет выплачиваться в 2021-2024 годах по 5% ежегодно. В 2025-2029 годах — остаток равными долями с возможностью досрочного погашения.

Коронавирус помог: Освободили от бюджетных кредитов регионы до 2029 года в России
Здание Правительства РФ

Правительство РФ приняло постановление об освобождении регионов России от выплат по бюджетным кредитам в 2020 году в связи с распространением коронавирусной инфекции. Соответствующий документ опубликован во вторник на сайте кабмина.
«В 2020 году регионы полностью освобождаются от погашения долга. В 2021-2024 годах будут выплачивать по 5% задолженности ежегодно, в 2025-2029 годах — остаток равными долями с возможностью досрочного погашения», — говорится в пояснительной записке к документу.

Средства, освобожденные в 2020 году, могут быть направлены субъектами на устранение последствий распространения коронавируса и компенсацию снижения налоговых и неналоговых доходов, что обеспечит устойчивость бюджетов регионов.

Ранее губернатор Мурманской области Андрей Чибис на совещании у президента РФ Владимира Путина о противодействии распространению коронавируса отметил риски появления выпадающих доходов в региональном бюджете с учетом расходов, связанных с борьбой с коронавирусом. Он также попросил увеличить вдвое лимит казначейских кредитов, которые может привлечь область, и предоставить возможность не возвращать эти кредиты до конца года.

Источник: ТАСС

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