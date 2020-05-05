Еще больше советов психотерапевта Ивана Иващенко в его аккаунте в Фейсбуке.
Как не сойти с ума, сидя на самоизоляции, видеосоветы психотерапевта Тараса Иващенко жителям Бердска
16:02 05.05.2020
Послушайте советы специалиста: как уделить себе любимому время в пандемию, как не возненавидеть тех, кто рядом с вами в квартире в период самоизоляции, что делать, чтобы не было обидно после изоляции за потерянное время. А что делать с детьми?
Спасибо за ваш голос
От редакции
У вас есть свои советы?
Бердск75 дней до Победы: скорее добьем двуногого зверя в его берлоге
17:10 05-05-2020
БердскПлоды мусорной реформы: больше 30 млн рублей должен регоператор ООО «Экология-Новосибирск» перевозчикам Искитима и Бердска
17:05 05-05-2020
Умер известный врач скорой помощи от коронавируса Владимир Манькович в Санкт-Петербурге
17:00 05-05-2020
По 2 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса из-за COVID-19 получат регионы России
16:59 05-05-2020
Цена нефти Brent поднялась выше $29
16:56 05-05-2020
БердскМайские выходные в пандемию COVID-19 в Бердске:Толпы людей, валяющиеся бутылки, елка на мусорке
16:54 05-05-2020
БердскПлевать на корону: Отказываются соблюдать масочный режим большинство пассажиров автобусов и покупателей в Бердске, убедились чиновники
16:53 05-05-2020
Оглушила молотком и залила в рот дезинфицирующе средство мужу пьяная жена в Красноярске. Тело закопала с сыном в огороде
16:37 05-05-2020
БердскЗакрыли на обработку от клеща 5 мая городской парк Бердска
16:33 05-05-2020