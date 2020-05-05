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Вернут деньги за отмененные путевки с 24 января по 30 марта туроператорам в России: Полные правила

17:45 05.05.2020 Фото: pixabay.com
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Также туроператорам компенсируют потери, связанные с организацией вывоза туристов из неблагополучных по COVID-19 стран.

Вернут деньги за отмененные путевки с 24 января по 30 марта туроператорам в России: Полные правила
Туроператорам компенсируют потери, связанные с организацией вывоза туристов из неблагополучных по COVID-19 стран

Правительство утвердило правила предоставления в 2020 году субсидий из федерального бюджета туроператорам на возмещение затрат в связи с ограничениями, вызванными пандемией коронавируса. Соответствующее постановление кабмина вступает в силу 5 мая.

Устанавливается, что помощь предоставят организациям, сведения о которых внесены в единый федеральный реестр туроператоров. Средства будут выделены на возврат стоимости путёвок туристам, вылеты которых были отменены в период с 24 января по 30 марта 2020 года. Также туроператорам компенсируют потери, связанные с организацией вывоза туристов из неблагополучных по COVID-19 стран.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), выездной туризм в нашей стране получит 25 млрд рублей убытков из-за пандемии коронавируса, а въездной — 12 млрд рублей, если до сентября не откроется большинство туристических направлений. По словам исполнительного директора АТОР Майи Ломидзе, трудности, с которыми столкнулись туроператоры и турагентства из-за ситуации с коронавирусом, не приведут к полной остановке туристической отрасли, но часть компаний вынуждена будет уйти с рынка.

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