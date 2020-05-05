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Детские зубы: нужно ли лечить молочные зубы у стоматолога?

16:16 05.05.2020, Любовь Хабибуллина
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Многие родители считают, что здоровье молочных зубов не так уж и важно, ведь они все равно в скором времени выпадут, а на их место придут крепкие коренные зубы. Однако, это мнение ошибочно.

Детские зубы: нужно ли лечить молочные зубы у стоматолога?
При кариесе молочные зубы так же болят, как и постоянные. Кроме того, здоровье молочных зубов определяет здоровье постоянных

Структура молочных детских зубов значительно мягче и уязвимее, чем постоянных. Их тонкая эмаль требует особого ухода. Многие родители считают, что здоровье молочных зубов не так уж и важно, ведь они все равно в скором времени выпадут, а на их место придут крепкие коренные зубы. Однако, это мнение ошибочно.

При кариесе молочные зубы так же болят, как и постоянные. Кроме того, здоровье молочных зубов определяет здоровье постоянных. Поэтому, стоматологи рекомендуют регулярно проходить профилактические осмотры. Они увидят общую картину развития зубов, а так же смогут во время назначить процедуры минерализации, фторирования зубов, а так же герметизацию фиссур, в случае появления кариозных дырочек. Кроме того, на таком приеме врач сможет определить наличие проблем короткой уздечки, и устранить ее с помощью лазера в случае необходимости.
Почему молочные зубы болят?

Тонкая эмаль молочных зубов подвластна воздействию кариозных бактерий и развитию кариеса. Причинами развития заболеваний могут быть:
— Недостаточная гигиена полости рта. Формируйте привычку чистить зубы уже с появления первых зубов.
— Долгий контакт с соской на бутылочке. Не позволяйте ребенку засыпать с соской во рту.
— Передача инфекции от родителей. При использовании одной и той же ложки родители передают ребенку бактерии вместе со слюной.
— Врожденные особенности. Генетическая предрасположенность к кариесу так же возможна.
— Любовь к сладкому. Сахар является отличной средой для бактерий.
Лечение детских зубов
Не секрет, что посещение стоматолога является стрессом даже для взрослого человека, что и говорить о детях. В связи с этим, частные стоматологические клиники делают упор именно на детскую стоматологию. Они принимают все возможные меры для того, чтобы детям было комфортно находиться в клинике и лечение не вызывало страха. Стоматологические клиники оснащают холлы детскими комнатами, кабинеты телевизорами и игрушками, а детские врачи всегда очень приветливы. Кроме того, при лечении множественного кариеса или зубов у очень маленьких детей, возможно применение полной анестезии — лечение во сне. Ребенок засыпает с помощью инъекции специального препарата или посредством усыпляющей маски.
Виды лечения:
Замеченный на ранних стадиях кариес лечится быстро и просто. Если эмаль зуба не разрушена, подойдут такие виды лечения:
— Серебрение зубов. Безопасно, недорого и безболезненно. Поверхность зубов покрывается раствором серебра с помощью ватного тампона. Это позволяет значительно приостановить развитие кариеса. Однако зубам придается черный цвет, который остается до смены молочных зубов на постоянные.
— Реминерализация. Метод эффективен на начальной стадии поражения зуба. Используется раствор с кальцием, фтором и фосфором, который проникает глубоко в зубную эмаль посредством ультразвука, вакуума и электрофореза. Для достижения хорошего эффекта требуется курс процедур.
— Озонотерапия. Зуб обрабатывается озоном, который обеззараживает его за несколько секунд, не повреждая эмаль. Эта процедура не требует анестезии.
Лечение среднего и глубокого кариеса
Если кариес уже разрушил эмаль, то требуются другие методы:
— Пломбирование. Для этого применяются стеклоиономерные и силикофосфатные цементы, которые подходят для нежных детских зубов.
— Депофорез. Метод используется для чистки труднодоступных каналов молочных зубов. Сейчас дети имеют возможность выбрать цвет пломбы, что позволяет добавить игровой момент в лечение.
— Препарирование. Сильная тонкая струя воды, воздуха или абразива воздействуют только на пораженную ткань.
Профилактика кариеса
Безусловно, современное лечение зубов детям стало интересным, безболезненным и быстрым. Тем не менее, чем лечить, лучше предупредить кариес и вовсе не обращаться к врачам. Для этого важно:
— Правильное питание. Следует ограничивать детей в сладком, давать как можно больше овощей и фруктов, а так же кальцийсодержащих и твердых продуктов.
— Гигиена. Приучайте ребенка с ранних лет к чистке зубов и полосканию рта после каждого приема пищи.
— Профилактические осмотры. Посещать стоматолога следует два раза в год.
Помните, что забота о детских зубах — ваша ответственность.

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