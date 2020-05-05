Детские зубы: нужно ли лечить молочные зубы у стоматолога?

Многие родители считают, что здоровье молочных зубов не так уж и важно, ведь они все равно в скором времени выпадут, а на их место придут крепкие коренные зубы. Однако, это мнение ошибочно.

При кариесе молочные зубы так же болят, как и постоянные. Кроме того, здоровье молочных зубов определяет здоровье постоянных

Структура молочных детских зубов значительно мягче и уязвимее, чем постоянных. Их тонкая эмаль требует особого ухода. Многие родители считают, что здоровье молочных зубов не так уж и важно, ведь они все равно в скором времени выпадут, а на их место придут крепкие коренные зубы. Однако, это мнение ошибочно.

При кариесе молочные зубы так же болят, как и постоянные. Кроме того, здоровье молочных зубов определяет здоровье постоянных. Поэтому, стоматологи рекомендуют регулярно проходить профилактические осмотры. Они увидят общую картину развития зубов, а так же смогут во время назначить процедуры минерализации, фторирования зубов, а так же герметизацию фиссур, в случае появления кариозных дырочек. Кроме того, на таком приеме врач сможет определить наличие проблем короткой уздечки, и устранить ее с помощью лазера в случае необходимости.

Почему молочные зубы болят?



Тонкая эмаль молочных зубов подвластна воздействию кариозных бактерий и развитию кариеса. Причинами развития заболеваний могут быть:— Недостаточная гигиена полости рта. Формируйте привычку чистить зубы уже с появления первых зубов.— Долгий контакт с соской на бутылочке. Не позволяйте ребенку засыпать с соской во рту.— Передача инфекции от родителей. При использовании одной и той же ложки родители передают ребенку бактерии вместе со слюной.— Врожденные особенности. Генетическая предрасположенность к кариесу так же возможна.— Любовь к сладкому. Сахар является отличной средой для бактерий.Не секрет, что посещение стоматолога является стрессом даже для взрослого человека, что и говорить о детях. В связи с этим, частные стоматологические клиники делают упор именно на детскую стоматологию. Они принимают все возможные меры для того, чтобы детям было комфортно находиться в клинике и лечение не вызывало страха. Стоматологические клиники оснащают холлы детскими комнатами, кабинеты телевизорами и игрушками, а детские врачи всегда очень приветливы. Кроме того, при лечении множественного кариеса или зубов у очень маленьких детей, возможно применение полной анестезии — лечение во сне. Ребенок засыпает с помощью инъекции специального препарата или посредством усыпляющей маски.Замеченный на ранних стадиях кариес лечится быстро и просто. Если эмаль зуба не разрушена, подойдут такие виды лечения:— Серебрение зубов. Безопасно, недорого и безболезненно. Поверхность зубов покрывается раствором серебра с помощью ватного тампона. Это позволяет значительно приостановить развитие кариеса. Однако зубам придается черный цвет, который остается до смены молочных зубов на постоянные.— Реминерализация. Метод эффективен на начальной стадии поражения зуба. Используется раствор с кальцием, фтором и фосфором, который проникает глубоко в зубную эмаль посредством ультразвука, вакуума и электрофореза. Для достижения хорошего эффекта требуется курс процедур.— Озонотерапия. Зуб обрабатывается озоном, который обеззараживает его за несколько секунд, не повреждая эмаль. Эта процедура не требует анестезии.Если кариес уже разрушил эмаль, то требуются другие методы:— Пломбирование. Для этого применяются стеклоиономерные и силикофосфатные цементы, которые подходят для нежных детских зубов.— Депофорез. Метод используется для чистки труднодоступных каналов молочных зубов. Сейчас дети имеют возможность выбрать цвет пломбы, что позволяет добавить игровой момент в лечение.— Препарирование. Сильная тонкая струя воды, воздуха или абразива воздействуют только на пораженную ткань.Безусловно, современное лечение зубов детям стало интересным, безболезненным и быстрым. Тем не менее, чем лечить, лучше предупредить кариес и вовсе не обращаться к врачам. Для этого важно:— Правильное питание. Следует ограничивать детей в сладком, давать как можно больше овощей и фруктов, а так же кальцийсодержащих и твердых продуктов.— Гигиена. Приучайте ребенка с ранних лет к чистке зубов и полосканию рта после каждого приема пищи.— Профилактические осмотры. Посещать стоматолога следует два раза в год.Помните, что забота о детских зубах — ваша ответственность.