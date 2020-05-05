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Майские выходные в пандемию COVID-19 в Бердске:Толпы людей, валяющиеся бутылки, елка на мусорке

16:54 05.05.2020, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
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Нужно перенять опыт Китая в борьбе с коронавирусом, тогда все будет хорошо, считает горожанка.

Майские выходные в пандемию COVID 19 в Бердске:Толпы людей, валяющиеся бутылки, елка на мусорке
Горожане толпами гуляют по городу
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Майские выходные в пандемию COVID 19 в Бердске:Толпы людей, валяющиеся бутылки, елка на мусорке

Майские выходные в пандемию COVID-19 в Бердске:Толпы людей, валяющиеся бутылки, елка на мусоркеПлевать на корону: Отказываются соблюдать масочный режим большинство пассажиров автобусов и покупателей в Бердске, убедились чиновникиЕщё 993 новостей

На улице 5 мая всего +8 °C,но десятки горожан надев куртки и шапки гуляют по улицам. Пока взрослые спешат за покупками, ребятня гоняет на велосипедах и самокатах. Единицы бердчан ходят по магазинам в масках. Некоторые и на улице носят средства защиты.

Бердчанка Ольга работает аппаратчиком, вышла в аптеку за лекарствами для пожилой мамы.
— Нужно перенять опыт Китая в борьбе с коронавирусом. Все будет хорошо, если соблюдать правила: носить маску, не выходить из дома без веских причин,- рассказала «Курьер. Среда. Бердск» горожанка.

Судя по горам валяющихся пивных бутылок горожане весело отмечают майские праздники. Некоторые в начале мая решили выбросить на мусорку искусственную елку.

По данным оперативного штаба Бердска на 5 мая в городе под медицинским наблюдением находятся 55 жителей города, из них 8 детей. На сегодняшний день в Бердске 9 официально зарегистрированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 1 пациент выписан.

Берегите себя и своих близких. Оставайтесь дома.

Майские выходные в пандемию COVID 19 в Бердске:Толпы людей, валяющиеся бутылки, елка на мусорке
Майские выходные в пандемию COVID 19 в Бердске:Толпы людей, валяющиеся бутылки, елка на мусорке
Майские выходные в пандемию COVID 19 в Бердске:Толпы людей, валяющиеся бутылки, елка на мусорке
Майские выходные в пандемию COVID 19 в Бердске:Толпы людей, валяющиеся бутылки, елка на мусорке
Майские выходные в пандемию COVID 19 в Бердске:Толпы людей, валяющиеся бутылки, елка на мусорке
Майские выходные в пандемию COVID 19 в Бердске:Толпы людей, валяющиеся бутылки, елка на мусорке
Майские выходные в пандемию COVID 19 в Бердске:Толпы людей, валяющиеся бутылки, елка на мусорке
Майские выходные в пандемию COVID 19 в Бердске:Толпы людей, валяющиеся бутылки, елка на мусорке
Майские выходные в пандемию COVID 19 в Бердске:Толпы людей, валяющиеся бутылки, елка на мусорке
Майские выходные в пандемию COVID 19 в Бердске:Толпы людей, валяющиеся бутылки, елка на мусорке

Автор видео Елена Белоусова

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