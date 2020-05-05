Цена нефти Brent поднялась выше $29

Стоимость июльских фьючерсов на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне выросла на 6,8 процента.

Цена нефти марки Brent 9 марта упала на фоне новостей о том, что страны ОПЕК+ не смогли договориться

Стоимость июльских фьючерсов на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне выросла на 6,8 процента — до 29,04 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов на 9:46 мск. Об этом сообщает ТАСС.

В последний раз стоимость нефти Brent находилась выше уровня 29 долларов за баррель 15 апреля 2020 года.

По состоянию на 9:55 мск, нефть этого сорта торговалась на уровне 28,92 доллара за баррель ( плюс 6,3 процента). WTI росла на 8,3 процента — до 24,67 доллара за баррель.

Цена нефти марки Brent 9 марта упала на фоне новостей о том, что страны ОПЕК+ не смогли договориться о дальнейших ограничениях по добыче нефти. Позднее министры стран ОПЕК+ на экстренном заседании достигли окончательного соглашения о сокращении добычи нефти. На первом этапе добыча снизится на 9,7 миллиона баррелей в сутки, далее — на восемь и шесть миллионов.

Новое соглашение о сокращении добычи нефти ОПЕК+ вступило в силу 1 мая.

Источник: ТАСС