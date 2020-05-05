Плоды мусорной реформы: больше 30 млн рублей должен регоператор ООО «Экология-Новосибирск» перевозчикам Искитима и Бердска

С началом самоизоляции отходов стало в разы больше, а платят за вывоз мусора жители меньше, рассказала директор регоператора Лариса Анисимова. Перевозчик Бердска «Эко-Сервис» пока справляется, тогда как в Искитиме назревает мусорный коллапс.

Общая сумма долга «Экологии-Новосибирск» перед этими перевозчиками – более 400 миллионов рублей за 2019 год

Региональный оператор ООО «Экология-Новосибирск» должен больше 16 млн рублей за транспортировку мусора перевозчику Бердска ООО «Эко-Сервис». Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказала директор компании Жанна Теличко. Напомним, что с самоизоляцией в Бердске увечилось количество отходов. Полные баки мусора вывозит перевозчик отходов «Эко-Сервис» от домов в коронавирус в Бердске. Но за работу он получает оплату еще за прошлый год, а в этом году полностью оплатили только январь.

— Нам оплатили полностью январь 2020 года. Начали выплачивать февраль. За прошлый год еще не оплачен октябрь, ноябрь, декабрь. За месяц у нас идет оплата в среднем 4 млн рублей. Но в 2019 году мы также вывозили Советский, Мичуринский и Чистоозерный район, поэтому там сумма еще больше. За апрель пока не поданы документы на оплату, за него долга пока нет. Точные цифры вам не могу сказать, так как пока не подписан акт сверки,- сказала Жанна Владимировна 5 мая.

16 млн рублей –это приблизительная, средняя сумма долга за три месяца прошлого года и за февраль 2020 года, и только за вывоз мусора в Бердске.

— У нас жалоб нет, мы вывозим все по графику, — отметила Жанна Владимировна.

Отметим, что перевозчику Искитима регоператор также задолжал за работу – в среднем около 14 млн рублей. В Искитиме снова мусорный коллапс: перевозчик ООО «Феникс» не может платить работникам и вывезти отходы.

Директор компании ООО «Экология-Новосибирск» Лариса Анисимова не стала отвечать на вопрос о долгах перевозчикам.

— Запрашиваемая Вами информация носит конфиденциальный характер, является ценной для сторон и не подлежит разглашению, — отметила Лариса Александровна.

Также Анисимова отметила, что все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением обязательств по договору, стороны решают путем переговоров. До передачи спора на разрешение суда стороны принимают меры к его урегулированию в претензионном порядке. В случае не достижения взаимного согласия споры разрешаются в Арбитражном суде Новосибирской области.

При этом, возможно, у регоператора возникают сложности с оплатой перевозчикам из-за того, что горожане плохо платят за вывоз мусора. С началом самоизоляции наблюдается снижение собираемости платежей примерно на 30%-35% от плановых показателей. Существенно снизилось поступление платежей за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами от юридических лиц – от 40 % до 50%, рассказала директор компании. Анисимова рассказывала, что жители Бердска должны за вывоз мусора 40 млн рублей, жители всей области 837 млн руб.