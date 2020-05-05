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Плевать на корону: Отказываются соблюдать масочный режим большинство пассажиров автобусов и покупателей в Бердске, убедились чиновники

16:53 05.05.2020 Фото: мэрии Бердска
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Маска — это забота о своем здоровье. Но как показал рейд мэрии, далеко не все бердчане носят маски в общественных местах. С горожанами провели беседы.

Плевать на корону: Отказываются соблюдать масочный режим большинство пассажиров автобусов и покупателей в Бердске, убедились чиновники
Пассажиры пренебрегают масками в Бердске
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Плевать на корону: Отказываются соблюдать масочный режим большинство пассажиров автобусов и покупателей в Бердске, убедились чиновники

Майские выходные в пандемию COVID-19 в Бердске:Толпы людей, валяющиеся бутылки, елка на мусоркеПлевать на корону: Отказываются соблюдать масочный режим большинство пассажиров автобусов и покупателей в Бердске, убедились чиновникиЕщё 993 новостей

Сегодня, 5 мая, дежурная по Бердску от администрации города начальник управления транспорта и дорожного хозяйства Надежда Нятина провела рейд по городу. Как показала практика, практически все пассажиры автоубсом и покупатели в магазинах Бердска нарушают масочный режим.

— Во время рейда мы всегда проводим разъяснительную беседу с горожанами. Объясняем, что нужно соблюдать масочный режим, хоть он и носит рекомендательный харакстер, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 5 мая, начальник отдела общественных связей и информации горадминистрации Бердска Анна Чекмазова.

Напомним, 4 мая губернатор Новосибирской области сообщил об ужесточении масочного режима в региона. Эту информацию «Курьер. Среда. Бердск» подтвердил глава Бердска Евгений Шестернин.

Стоит отметить, что наказывать за несоблюдение режима будут как физических, так и юридических лиц. Правило затронет всех жителей Бердска — продавцов, покупателей, водителей маршруток и автобусов, а также их пассажиров. За нарушение масочного режима продавцом ответственность понесет владелец магазина, объяснил мэр Бердска. При этом владельцы бизнеса должны обеспечить медицинскими масками всех своих сотрудников. Покупателей без масок не пустят в магазины.

Напомним, губернатор Новосибирской области Андрей Травников на оперативном совещании 27 апреля сообщил о ведении масочного режима. Это профилактическая мера, направленная на защиту здоровья жителей нашего региона.

Глава региона поручил министру здравоохранения Константину Хальзову оперативно подготовить соответствующее распоряжение. Этот режим, подчеркнул губернатор, предусматривает ношение масок во время поездок в общественном транспорте, при посещении магазинов и других объектов с массовым пребыванием людей.

При этом ранее Евгений Шестернин отмечал, что наказывать за нарушение масочного режима в Бердске не будут. Ведь эта мера — убеждения. Однако ситуация по распространению коронавирусной инфекции в России стремительно меняется.

Плевать на корону: Отказываются соблюдать масочный режим большинство пассажиров автобусов и покупателей в Бердске, убедились чиновники
Плевать на корону: Отказываются соблюдать масочный режим большинство пассажиров автобусов и покупателей в Бердске, убедились чиновники
Плевать на корону: Отказываются соблюдать масочный режим большинство пассажиров автобусов и покупателей в Бердске, убедились чиновники
Плевать на корону: Отказываются соблюдать масочный режим большинство пассажиров автобусов и покупателей в Бердске, убедились чиновники
Плевать на корону: Отказываются соблюдать масочный режим большинство пассажиров автобусов и покупателей в Бердске, убедились чиновники
Плевать на корону: Отказываются соблюдать масочный режим большинство пассажиров автобусов и покупателей в Бердске, убедились чиновники
Плевать на корону: Отказываются соблюдать масочный режим большинство пассажиров автобусов и покупателей в Бердске, убедились чиновники
Плевать на корону: Отказываются соблюдать масочный режим большинство пассажиров автобусов и покупателей в Бердске, убедились чиновники
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