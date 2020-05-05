Какие профессии окажутся самыми востребованными после пандемии коронавируса в России?

Возникнет нужда на рынке труда в сантехниках, контакт-менеджерах, дизайнерах, программистах, психологах и кризисных консультантах. В тренде окажутся те, кто за время самоизоляции научился работать на «удаленке».

Названы самые востребованные профессии после окончания пандемии

По мнению экспертов, особенным спросом будут пользоваться антикризисные консультанты, которые помогут продвигать предприятия в критических обстоятельствах. Также будут актуальны услуги консультантов по личным финансам.

Переход на электронные платформы, работа в удаленном режиме, активная работа в соцсетях приведут к востребованности экспертов по SMM, программистов и контент-менеджеров.

А сами работники, стремящиеся организовать удобный домашний офис, помогут стать востребованными дизайнерам интерьеров, сборщикам мебели и сантехникам.

Работодатели будут по-прежнему искать консультантов кол-центров, сотрудников интернет-магазинов и курьеров в связке с водителями и диспетчерами доставки.

Востребованными также будут сиделки, социальные работники и онлайн-врачи общей практики. Это связано с тем, что люди начнут активнее заботиться о своем здоровье и о состоянии близких, в особенности пожилых.

Долгий период самоизоляции также спровоцирует рост востребованности психологов.

В марте этого года число удаленных вакансий в России увеличилось на 71%. Специалисты в области подбора персонала также заметили, что с введением режима самоизоляции в стране соискателей стала больше интересовать работа рядом с домом, а список вакансий для дистанционной трудовой деятельности значительно расширился. Самыми популярными дистанционными профессиями, согласно анализу экспертов компании, являются программисты и разработчики, специалисты в цифровом маркетинге и менеджеры по онлайн-продажам, передают «Известия».