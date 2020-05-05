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Какие профессии окажутся самыми востребованными после пандемии коронавируса в России?

18:09 05.05.2020 Фото: pixabay.com
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Возникнет нужда на рынке труда в сантехниках, контакт-менеджерах, дизайнерах, программистах, психологах и кризисных консультантах. В тренде окажутся те, кто за время самоизоляции научился работать на «удаленке».

Какие профессии окажутся самыми востребованными после пандемии коронавируса в России?
Названы самые востребованные профессии после окончания пандемии

По мнению экспертов, особенным спросом будут пользоваться антикризисные консультанты, которые помогут продвигать предприятия в критических обстоятельствах. Также будут актуальны услуги консультантов по личным финансам.

Переход на электронные платформы, работа в удаленном режиме, активная работа в соцсетях приведут к востребованности экспертов по SMM, программистов и контент-менеджеров.

А сами работники, стремящиеся организовать удобный домашний офис, помогут стать востребованными дизайнерам интерьеров, сборщикам мебели и сантехникам.

Работодатели будут по-прежнему искать консультантов кол-центров, сотрудников интернет-магазинов и курьеров в связке с водителями и диспетчерами доставки.

Востребованными также будут сиделки, социальные работники и онлайн-врачи общей практики. Это связано с тем, что люди начнут активнее заботиться о своем здоровье и о состоянии близких, в особенности пожилых.

Долгий период самоизоляции также спровоцирует рост востребованности психологов.

В марте этого года число удаленных вакансий в России увеличилось на 71%. Специалисты в области подбора персонала также заметили, что с введением режима самоизоляции в стране соискателей стала больше интересовать работа рядом с домом, а список вакансий для дистанционной трудовой деятельности значительно расширился. Самыми популярными дистанционными профессиями, согласно анализу экспертов компании, являются программисты и разработчики, специалисты в цифровом маркетинге и менеджеры по онлайн-продажам, передают «Известия».

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