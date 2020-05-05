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Отругал глав районов за плохое информирование о коронавирусе губернатор Новосибирской области

18:25 05.05.2020 Фото: Nso.ru
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Ничего не публикует и об опасности природных пожаров на официальных сайтах целый ряд районов. Бердска в списке отстающих нет.

Отругал глав районов за плохое информирование о коронавирусе губернатор Новосибирской области
Губернатор Андрей Травников поручил главам муниципальных образований усилить информационную работу по предупреждению природных пожаров

Широко использовать все имеющиеся возможности информирования населения Новосибирской области о мерах по предупреждению природных пожаров поручил главам муниципальных образований Губернатор Андрей Травников в ходе оперативного совещания, прошедшего в Правительстве региона 4 мая.

«До начала праздничных выходных мы с вами обсуждали, что с точки зрения обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан у нас сегодня две задачи, которые следует выполнять совмещённо, – это задача по предотвращению пожаров, и задача по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Просьба про пожары не забывать, тем более, что они дали о себе знать достаточно болезненно для нас. И широкую информационную, профилактическую, рейдовую кампанию и по первой теме – пожары, и по второй теме – коронавирус, просьба проводить и информировать, используя все источники – официальные сайты, радиостанции, телеканалы», – подчеркнул Андрей Травников.

Информацию о проведении информационной кампании по противодействию природным пожарам на официальных интернет-ресурсах администраций муниципальных образований участникам совещания представил начальник Главного управления МЧС России по Новосибирской области, Генерал-лейтенант внутренней службы Виктор Орлов. Главным Управлением проведен мониторинг сайтов администраций муниципальных образований на наличие новостных сообщений о принимаемых мерах органами местного самоуправления по предупреждению природных пожаров, в том числе действиях в условиях особого противопожарного режима. За апрель ни одного новостного сообщения не было размещено на сайтах Каргатского, Кочковского, Кыштовского, Маслянинского, Мошковского, Северного и Чистоозерного районов. По одной новости размещено в новостном блоке администрации г. Обь, Болотнинского, Венгеровского, Доволенского, Колыванского, Ордынского, Черепановского, Чулымского районов. Большинство из этих районов входили в десятку наиболее горимых.

Для сравнения, на сайте Правительства Новосибирской области за месяц было размещено восемь публикаций.

Для справки

С 27 апреля на территории Новосибирской области установлен особый противопожарный режим – в период его действия запрещается посещать леса и готовить пищу на открытом огне. Соответствующее постановление Правительства региона № 138-п подписал Губернатор Андрей Травников 27 апреля 2020 года.

Особый противопожарный режим установлен по 11 мая 2020 года, на период его действия документом определены дополнительные требования пожарной безопасности. В частности, речь идет о запрете на посещение гражданами лесов, за исключением ряда случаев. Также запрещается разведение костров и выжигание сухой растительности, сжигание мусора, приготовление пищи на открытом огне, углях, в том числе с использованием устройств и сооружений для приготовления пищи на углях (например, мангалов) на территориях поселений и городских округов, садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, в лесах, на землях лесного фонда и т.п.

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От редакции

Вам надоело читать о коронавирусе?

Аноним, 05 мая 2020 19:03
НВР:
Очень надоело читать,а что делать, работать не дают,читаю,так как надеюсь увидеть хорошие новости,но к сожалению их нет

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