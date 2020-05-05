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Отменят ли школьные выпускные-2020 в Бердске, станет известно после 12 мая

18:41 05.05.2020 Фото: pixabay.com
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Пока ученики бердских школ учатся дистанционно до 15 мая. Как и когда завершится учебный год, решат власти в зависимости от ситуации с коронавирусом.

Отменят ли школьные выпускные 2020 в Бердске, станет известно после 12 мая
Официально учебный год в Бердске пока продлен до 15 мая

В Новосибирске не планируют никаких школьных праздников до конца мая. Июньские мероприятия зависят от развития ситуации с коронавирусом,сообщают новосибирские СМИ.

На 5 мая мэрия столицы Сибири заявила, что на данный момент школьные выпускные-2020 отменены. Впрочем, в будущем может быть принято другое решение.

— Все отменено. Мы ждем 12 мая, тогда скажут, как потом в городе состоятся мероприятия. Пока что знаем, что в конце мая никаких последних звонков не будет. Насчет июня точно ничего не известно, — сообщила журналистам глава департамента культуры, спорта и молодежной политики Новосибирска Анна Терешкова.

В Бердске на сей счет пока нет каких-либо официальных распоряжений, сообщил сегодня, 5 мая, «Курьер. Среда. Бердск» замдиректора управления образования Михаил Каркавин. По его словам, скорее всего, после 11 мая появятся официальные документы для бердских школ.

Пока школьники Бердска учатся дистанционно — до 15 мая. И решение о том, когда закончится для бердских учеников учебный год, будет принято к этой дате.

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От редакции

Дети останутся без выпускного бала?

Иван, 05 мая 2020 18:56
родители хоть сэкономят на подарках учителям
Птп, 05 мая 2020 19:20
Не сьекономят. Уже все сбросились. Глупая постановка ответа. Что значит "в зависимости от обстановки" Обстановка только ухудшается с каждым днем. Лучше не становится Отпускайте уже детей на каникулы. Хватит делать вид, что идёт обучение. Знаний дети не получают. Мучение одно

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