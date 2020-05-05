Как в новогодние каникулы: на четверть больше мусора стало в самоизоляцию в Бердске, рассказала директор регоператора Лариса Анисимова

Одновременно снизилась собираемости платежей за вывоз мусора – примерно на 30%-35% от плановых показателей, отметила Анисимова. Снизились от юридических лиц почти на 50%.

Завал мусора на Красном Соколе попал на фото

Как в новогодние праздники много мусора в самоизоляцию в Бердске. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказала генеральный директор ООО «Экология-Новосибирск» Лариса Анисимова.

— В период самоизоляции наблюдается рост объема отходов у населения по разным территориям в среднем от 15% до 25%. Примерно, как и в новогодние каникулы, — сказала Лариса Александровна.

Одновременно наблюдается снижение собираемости платежей за услуги – примерно на 30%-35% от плановых показателей, отметила Анисимова. Существенно снизилось поступление платежей за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами от юридических лиц – от 40 % до 50%. Напомним, директор регоператора рассказывала, что жители Бердска должны за вывоз мусора 40 млн рублей, жители всей области 837 млн руб.

Директор регоператора отмечает, что весь персонал и парк спецтехники работает с повышенной нагрузкой. Для обеспечения нормальной жизнедеятельности области предпринимаются все меры, чтобы не допустить перебоев в транспортировании отходов. 630 единиц спецтехники осуществляют транспортирование отходов. Ежедневно несколько тысяч человек заняты в сфере обращения с отходами.

— Главная цель – обеспечить безопасную санитарно-эпидемиологическую обстановку в регионе, отметила Лариса Анисимова.

Также напомним, возможно, из-за плохой оплаты за вывоз мусора жителями, регоператор должен больше 30 млн рублей перевозчикам.