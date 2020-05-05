05.05
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Дом

Как в новогодние каникулы: на четверть больше мусора стало в самоизоляцию в Бердске, рассказала директор регоператора Лариса Анисимова

19:38 05.05.2020, Алена Романцова Фото: Читателя Курьер. Среда. Бердск
0

Одновременно снизилась собираемости платежей за вывоз мусора – примерно на 30%-35% от плановых показателей, отметила Анисимова. Снизились от юридических лиц почти на 50%.

Как в новогодние каникулы: на четверть больше мусора стало в самоизоляцию в Бердске, рассказала директор регоператора Лариса Анисимова
Завал мусора на Красном Соколе попал на фото
Сюжет: Мусорная реформа
Как в новогодние каникулы: на четверть больше мусора стало в самоизоляцию в Бердске, рассказала директор регоператора Лариса Анисимова

Как в новогодние каникулы: на четверть больше мусора стало в самоизоляцию в Бердске, рассказала директор регоператора Лариса АнисимоваПлоды мусорной реформы: больше 30 млн рублей должен регоператор ООО «Экология-Новосибирск» перевозчикам Искитима и БердскаЕщё 159 новостей

Как в новогодние праздники много мусора в самоизоляцию в Бердске. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказала генеральный директор ООО «Экология-Новосибирск» Лариса Анисимова.

— В период самоизоляции наблюдается рост объема отходов у населения по разным территориям в среднем от 15% до 25%. Примерно, как и в новогодние каникулы, — сказала Лариса Александровна.

Одновременно наблюдается снижение собираемости платежей за услуги – примерно на 30%-35% от плановых показателей, отметила Анисимова. Существенно снизилось поступление платежей за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами от юридических лиц – от 40 % до 50%. Напомним, директор регоператора рассказывала, что жители Бердска должны за вывоз мусора 40 млн рублей, жители всей области 837 млн руб.

Директор регоператора отмечает, что весь персонал и парк спецтехники работает с повышенной нагрузкой. Для обеспечения нормальной жизнедеятельности области предпринимаются все меры, чтобы не допустить перебоев в транспортировании отходов. 630 единиц спецтехники осуществляют транспортирование отходов. Ежедневно несколько тысяч человек заняты в сфере обращения с отходами.

— Главная цель – обеспечить безопасную санитарно-эпидемиологическую обстановку в регионе, отметила Лариса Анисимова.

Также напомним, возможно, из-за плохой оплаты за вывоз мусора жителями, регоператор должен больше 30 млн рублей перевозчикам.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

В самоизоляцию плохо вывозят мусор?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Угрожают жизни стариков дарители ко Дню Победы без масок от "Единой России" и КПРФ в Новосибирске
20:11 05-05-2020
Угрожают жизни стариков дарители ко Дню Победы без масок от
Не воняет табаком в палатах коронавирусных стационаров. COVID-19 не заражает курильщиков?
19:47 05-05-2020
Не воняет табаком в палатах коронавирусных стационаров. COVID-19 не заражает курильщиков?
БердскКак в новогодние каникулы: на четверть больше мусора стало в самоизоляцию в Бердске, рассказала директор регоператора Лариса Анисимова
19:38 05-05-2020
Как в новогодние каникулы: на четверть больше мусора стало в самоизоляцию в Бердске, рассказала директор регоператора Лариса Анисимова
Отправит в Африку для борьбы с COVID-19 тест-системы и мобильные лаборатории Россия 1
19:30 05-05-2020
Отправит в Африку для борьбы с COVID-19 тест-системы и мобильные лаборатории Россия
Перенести сдачу ЕГЭ с 8 июня могут на другой срок из-за коронавируса
19:21 05-05-2020
Перенести сдачу ЕГЭ с 8 июня могут на другой срок из-за коронавируса
Националисты заставили облиться зеленкой девочку в Запорожье. Она снимала на видео, как срывают украинский флаг 1
19:12 05-05-2020
Националисты заставили облиться зеленкой девочку в Запорожье. Она снимала на видео, как срывают украинский флаг
Облил подругу бензином и поджег на спор сборщик черемши на Алтае
19:02 05-05-2020
Облил подругу бензином и поджег на спор сборщик черемши на Алтае
Скандал: Опровергли слухи о брошенных больных с коронавирусом в госпитале ветеранов войн Новосибирска 1
18:48 05-05-2020
Скандал: Опровергли слухи о брошенных больных с коронавирусом в госпитале ветеранов войн Новосибирска
БердскОтменят ли школьные выпускные-2020 в Бердске, станет известно после 12 мая 2
18:41 05-05-2020
Отменят ли школьные выпускные-2020 в Бердске, станет известно после 12 мая
БердскФотомарафон «Моя семья» стартует в «Курьер.Среда.Бердск» 1
18:41 05-05-2020
Фотомарафон «Моя семья» стартует в «Курьер.Среда.Бердск»