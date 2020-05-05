ЧП с летальным исходом произошло в общежитии на улице Попова, 35 в Бердске

С шестого этажа южной части 9-этажки при странных обстоятельствах упал и разбился насмерть мужчина лет тридцати пяти.
Очевидцы обнаружили его труп утром и вызвали на место происшествия полицию.
— Я шла на работу в 8 утра, — рассказывает продавец продуктового магазинчика, расположенного по-соседству с общагой. – На месте рядом с трупом работали полицейские. Расспрашивали жителей, выясняли подробности.
По словам жильцов, погибшему мужчине на вид лет 30-35. Известно, что он выпал с шестого этажа и разбился. Предположительно, по их словам, трагедия произошла рано утром.
— Ночью слышали, кто-то вёл себя неадекватно, орал — то ли с горя, то ли с радости на всю ближайшую округу. Возможно, он, — предполагает житель соседней с Попова, 35 многоэтажки. — Вообще проживающий здесь контингент, выражаясь мягко, непростой. Наркош да алкашни предостаточно…
В полиции региона произошедшее пока комментируют не столь эмоционально:
— Полиция и сотрудники следственного комитета выясняют все обстоятельства трагедии. Возраст и личность погибшего устанавливаются, — сообщили сайту «Свидетель» в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
И ещё. Случайно или нет, но упавший с шестого этажа и разбившийся насмерть мужчина приземлился, как рассказали и показали на месте падения очевидцы, аккурат под окнами квартиры, в которой вчера вечером едва не сгорел другой обитатель печально известного чередой пожаров из-за неосторожного обращения с огнём общежития на Попова, 35.
Как сообщил ранее сайт «Свидетель» со ссылкой на Николая Степоненкова, начальника отдела надзорной деятельности Бердска, пожар в квартире на первом этаже общежития возник в 18.41 вечером, 4 мая. Огнеборцы в буквальном смысле спасли жителя выгоревшей квартиры. Они вынесли его из огня и передали медикам скорой помощи. По предварительным данным, вчерашний пожар произошёл из-за неосторожности хозяина квартиры при курении. В настоящее время полученными им ожогами занимаются медики.
Источник: svidetel24.info