ЧП с летальным исходом произошло в общежитии на улице Попова, 35 в Бердске
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
07.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

ЧП с летальным исходом произошло в общежитии на улице Попова, 35 в Бердске

6:31:395/5/2020
0

<div></div>


С шестого этажа южной части 9-этажки при странных обстоятельствах упал и разбился насмерть мужчина лет тридцати пяти.


Очевидцы обнаружили его труп утром и вызвали на место происшествия полицию.

— Я шла на работу в 8 утра, — рассказывает продавец продуктового магазинчика, расположенного по-соседству с общагой. – На месте рядом с трупом работали полицейские. Расспрашивали жителей, выясняли подробности.

По словам жильцов, погибшему мужчине на вид лет 30-35. Известно, что он выпал с шестого этажа и разбился. Предположительно, по их словам, трагедия произошла рано утром.

— Ночью слышали, кто-то вёл себя неадекватно, орал — то ли с горя, то ли с радости на всю ближайшую округу. Возможно, он, — предполагает житель соседней с Попова, 35 многоэтажки. — Вообще проживающий здесь контингент, выражаясь мягко, непростой. Наркош да алкашни предостаточно…

В полиции региона произошедшее пока комментируют не столь эмоционально:

— Полиция и сотрудники следственного комитета выясняют все обстоятельства трагедии. Возраст и личность погибшего устанавливаются, — сообщили сайту «Свидетель» в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

И ещё. Случайно или нет, но упавший с шестого этажа и разбившийся насмерть мужчина приземлился, как рассказали и показали на месте падения очевидцы, аккурат под окнами квартиры, в которой вчера вечером едва не сгорел другой обитатель печально известного чередой пожаров из-за неосторожного обращения с огнём общежития на Попова, 35.

Как сообщил ранее сайт «Свидетель» со ссылкой на Николая Степоненкова, начальника отдела надзорной деятельности Бердска, пожар в квартире на первом этаже общежития возник в 18.41 вечером, 4 мая. Огнеборцы в буквальном смысле спасли жителя выгоревшей квартиры. Они вынесли его из огня и передали медикам скорой помощи. По предварительным данным, вчерашний пожар произошёл из-за неосторожности хозяина квартиры при курении. В настоящее время полученными им ожогами занимаются медики.


Источник: svidetel24.info

falseНа удаленке можно хорошо заработатьНа удаленке можно хорошо заработатьБесплатно обучаем денежной удаленной профессии в кризис. Используй этот шанс! 18+Бесплатно обучаем денежной удаленной профессии в кризис. Используй этот шанс! 18+Бесплатно обучаем денежной удаленной профессии в кризис. Используй этот шанс! 18+Больше на anticrysis-profi.ruЯндекс.Директ;Скрыть объявление
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Картинки с Днем связиста и специалиста радиотехнических служб ВМФ 7 мая и короткие поздравления
    11:20:37 5/7/2021
    Картинки с Днем связиста и специалиста радиотехнических служб ВМФ 7 мая и короткие поздравления
    БердскКак живут перенесшие коронавирус - им мерещится запах чеснока, лука и тухлой рыбы. ТОП-10 чудовищных историй из первых уст
    11:14:58 5/7/2021
    Как живут перенесшие коронавирус - им мерещится запах чеснока, лука и тухлой рыбы. ТОП-10 чудовищных историй из первых уст
    БердскТри фильма с фронтовиками Бердска покажут в кинотеатре "Орион" 8 мая 2021
    11:08:05 5/7/2021
    Три фильма с фронтовиками Бердска покажут в кинотеатре "Орион" 8 мая 2021
    БердскНовую остановку с козырьком и кофе поставили на остановке "Библиотека" в Бердске
    10:48:58 5/7/2021
    Новую остановку с козырьком и кофе поставили на остановке "Библиотека" в Бердске
    БердскВ Бердске мотоцикл врезался в Honda Accord и повис на забор у вокзала. Смотрите видео ЧП
    10:36:39 5/7/2021
    В Бердске мотоцикл врезался в Honda Accord и повис на забор у вокзала. Смотрите видео ЧП
    Расписание поста Рамадан 7-12 мая 2021 года: утренний прием пищи, время намаза и суммы выплат
    10:31:34 5/7/2021
    Расписание поста Рамадан 7-12 мая 2021 года: утренний прием пищи, время намаза и суммы выплат
    БердскЦентр Бердска отплылесосили перед 9 Мая 2021. Смотрите видео
    10:22:54 5/7/2021
    Центр Бердска отплылесосили перед 9 Мая 2021. Смотрите видео
    БердскОбское море окончательно сбросило ледяные оковы 6 мая 2021, заметили жители Бердска
    10:22:38 5/7/2021
    Обское море окончательно сбросило ледяные оковы 6 мая 2021, заметили жители Бердска
    Гороскоп на 7 мая 2021 года: самое главное для каждого знака
    10:20:58 5/7/2021
    Гороскоп на 7 мая 2021 года: самое главное для каждого знака
    БердскПолная афиша мероприятий на 9 Мая 2021 в Бердске по часам: салют, парад, Бессмертный полк
    10:15:33 5/7/2021
    Полная афиша мероприятий на 9 Мая 2021 в Бердске по часам: салют, парад, Бессмертный полк