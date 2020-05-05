Росгвардия разыскивает родственников погибших воинов-бердчан 235 стрелковой дивизии

Управление Росгвардии по Новосибирской области снимает фильм о воинах-сибиряках из 235 стрелковой дивизии, погибших в ожесточённых боях во время Демянской операции в Великую Отечественную войну.
О подвигах солдатов этой дивизии собрано уже немало информации и восстановлены исторические события. Как рассказала начальник пресс-службы управления Росгвардии по Новосибирской области Ольга Табатчикова, 235-я стрелковая Витебская Краснознаменная ордена Суворова дивизия начала своё формирование в Новосибирске на основании приказа Народного Комиссара Обороны СССР от 29 ноября 1941 года и приказа Сибирского Военного округа № 0093 от 3 декабря 1941 года, как 454-я стрелковая дивизия. В январе 1942 года, на основании приказа Сибирского ВО переименована в 235-ю стрелковую дивизию. На 80 процентов дивизия состояла из жителей Бердска, Искитима, Черепанова. Дополнили состав те, кто находился в Новосибирске в госпиталях после ранения, и военнообязанные запаса не старше 35 лет.
На основании директивы Ставки Верховного Командования № 170256 от 16.4.1942 года дивизия была направлена в распоряжение Главнокомандующего Западного направления, станция выгрузки-Сухиничи. В пути эшелоны дивизии были переадресованы, и 235-я стрелковая дивизия была направлена в распоряжение Северо-Западного фронта, на станции выгрузки — Черный Двор, Осташков. После выгрузки дивизия совершила 120 км марш и к 6 мая 1942 года прибыла в район 30 км южнее Демянска (деревни Кожино, Мелихово, Кадниково, Лаптево), поступила в распоряжение 53-й Армии.
Впервые дивизия принимала участие в боевых действиях 19-24 мая 1942 года, имея задачу наступать и овладеть деревней Кулотино, с боями подойти к Демянску с юга. Успеха в этих боях не имела. Основные причины провала: перебои в снабжении продовольствием и боеприпасами, отставание артиллерии прямой наводки и танков от пехоты, отсутствие командирской разведки и наблюдения. Командиры не знали переднего края немецкой обороны и размещения огневых точек на нем, руководили наступательными действиями своих подразделений вслепую.
В период 19-23 июля дивизия вела безуспешные наступательные действия в общем направлении Демянск. Причинами не успеха явилось: недостаточное количество снарядов, нерешительные действия подразделений танковой поддержки, отсутствие штурмовой авиации.
Находясь в обороне с 24 июля 1942 года по 6 января 1943 года, дивизия на фронте около 18 км создала прочную оборону, оборудованную ДЗОТами, сплошными траншеями по всему фронту и в глубину, ходами сообщения, открытыми пулеметными площадками.
В результате активных действий в обороне, снайперы дивизии уничтожили до тысячи солдат и офицеров противника, артиллерией разрушено до 20 ДЗОТов и крытых огневых точек, подавлено до 12 батарей. В результате действий разведки убито и ранено около 300 немецких солдат и офицеров противника.
Бои по ликвидации рамушевского коридора (воздушный мост), через который противник при помощи авиации поддерживал свои войска продовольствием оружием, и демянской группировки врага продолжались до весны 1943 года. Все это время 235-я стрелковая дивизия находилась в обороне. При этом дивизионные разведчики постоянно делали вылазки на передний край и в тыл противника. Широкое распространение получило снайперское движение.
15 февраля 1943 г. армии Северо-Западного фронта начали бои по ликвидации демянской группировки врага. Немецко-фашистское командование, напуганное Сталинградским сражением, начало поспешно отводить свои войска, одновременно усиливая оборону рамушевского коридора.
28 февраля советские войска вышли на реку Ловать и завершили ликвидацию Демянского плацдарма, который противник удерживал 17 месяцев.
Список бойцов 235 стрелковой дивизии
Давыденко Тимофей Иосифович, 1913 года рождения, д. Васильевка Могилевской области, Белорус. Рабочий. Призван 04.02.1942г. Сержант. Командир отделения. Погиб в бою 24.05.1942 года. Захоронен: Новгородская область. Демянский район, деревня Кулотино.
Зуб Иван Демидович, родился в 1916 году в Новосибирской области. Призван Искитимским РВК. Погиб 23 мая 1942. Похоронен в д. Вайно Демянского р-на Новгородской области.
Зубков Сергей Евдокимович, родился в 1902 году в Бердске Новосибирской области. Призван в Бердске 14 января 1942. Рядовой, стрелок. Умер от ран 22.07.1942. Захоронен: Новгородская область, Демянский район, 500 метров юго-восточнее деревни Боково, мог. № 4.
Кирин Иван Фёдорович 1922 года рождения, с. Бердское. Русский. Рабочий. Призван 04.02.1942 года. Рядовой. Стрелок. Умер от ран 25.02.1942 года. Захоронен: Новгородская область, Демянский район, 500 метров юго-восточнее деревни Боково.
Смоленцев Сергей Еремеевич, 1909 года рождения. Родился в д. Сосновке Искитимского района. Призван Новосибирским РВК 24.06.1941. Рядовой. Лаборант. Пропал без вести 27.05.942 в Новгородской области, Демянского района, деревня Кулотино.
Ганин Михаил Дмитриевич. Призван в январе 1942 года. Рядовой. Стрелок. Погиб в бою 24.05.1942 года. Захоронен: Новгородская область, Демянский район, деревня Вайно.
Симонов Иван Васильевич 1904 года рождения, Новосибирск. Русский. Рабочий. Призван 20.01.1942 году. Рядовой. Стрелок. Погиб в бою 24.05.1942 года. Захоронен: Новгородская область, Демянский район, деревня Култино.
Чуркин Михаил Семенович 1905 года рождения, село Бердске. Призван 14.01.1942 году. Командир отделения. Пропал без вести в июле 1943 года на территории Мценского района, Орловской области.
Акулов Аркадий Алексеевич 1916 года рождения, село Бердске. Призван 12.01.1942 года. Служил в роте ПТР, 732 сп,235 сд. Рядовой. Стрелок. Погиб в бою 22.04.1943 года. Захоронен: Калужская область, Малоярославецкий район.
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Источник: svidetel24.info