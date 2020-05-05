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Перенести сдачу ЕГЭ с 8 июня могут на другой срок из-за коронавируса

19:21 05.05.2020 Фото: pixabay.com
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Также от ситуации с COVID — 19 будет зависеть и принятие решения о начале учебного года в России, заявил министр просвещения кравцов, надеясь, что это будет 1 сентября.

Перенести сдачу ЕГЭ с 8 июня могут на другой срок из за коронавируса
Единые государственные экзамены могут быть перенесены еще раз

Сегодня, 5 мая, министр просвещения России Сергей Кравцов в программе «Диалог» на телеканале «Россия-24» сообщил о том, что сроки переноса ЕГЭ будут зависеть напрямую от ситуации с заболеваемостью короновирусом в стране.

«Пока решение состоит в следующем, что экзамены проводить с 8 июня. Но, я не исключаю, что после праздников, после 12 мая, возможно, это решение будет скорректировано, опять же, в зависимости от той ситуации, которая будет», — сообщил Кравцов.

Он также заявил, что в стране будет введен аналог платформ Skype и Zoom/ Связано это с необходимостью внедрения собственных разработок области информационной безопасности.

«Мы хотим сделать систему и уже апробируем некого аналога Zoom, Skype, но отечественную, чтобы действительно это была закрытая система, чтобы не утекали персональные данные, это тоже очень актуально», — заявил Кравцов

Также от ситуации с COVID — 19 будет зависеть и принятие решения о начале учебного года в России.

-И как только позволит санэпидемситуация, надеемся, что с 1 сентября школа откроет свои двери и учащиеся сядут за парты. Я представляю, какая радость будет у всех — и школьников, и у родителей, что вернулись к традиционному обучению, — заявил министр.

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