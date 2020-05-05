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Отправит в Африку для борьбы с COVID-19 тест-системы и мобильные лаборатории Россия

19:30 05.05.2020 Фото: pixabay.com
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Адреса доставки — Конго и Гвинея. Помощь позволит ускорить проведение исследований на коронавирус и другие инфекции, включая лихорадку Эбола. В африканском регионе уже работают российские специалисты.

Отправит в Африку для борьбы с COVID 19 тест системы и мобильные лаборатории Россия
О помощи странам Африки в борьбе с новой коронавирусной инфекцией рассказал Роспотребнадзор
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Отправит в Африку для борьбы с COVID 19 тест системы и мобильные лаборатории Россия

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В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции в странах Африки Роспотребнадзор оказывает поддержку государствам региона для наращивания их собственного потенциала в борьбе с эпидемией. Об этом сообщили в ведомстве 5 мая.

Помощь будет оказана в рамках текущих программ содействия, выполняемых при поддержке Правительства Российской Федерации. При этом акцент предполагается сделать на поставке российских тест-систем, лабораторного оборудования и реагентов, необходимых для ранней диагностики нового коронавируса, а также запатентованных мобильных лабораторий, успешно применяемых в ряде государств мира.

В частности, в ближайшие дни в Демократическую Республику Конго будут доставлены десятки тысяч расходных материалов для лабораторий, а также 2 мобильные лаборатории, которые позволят ускорить проведение исследований на COVID-19 и другие инфекции, включая лихорадку Эбола.

В Гвинейской Республике специалисты научных организаций Роспотребнадзора сегодня продолжают работы в Российско-Гвинейском научно-исследовательского центре эпидемиологии и профилактики инфекционных болезней, который включён властями страны в сеть лабораторий, осуществляющих диагностику COVID-19. В Гвинею уже поставлены российские тест-системы и реагенты для проведения около 7 тысяч исследований. Дополнительно будут направлены ещё 10 тысяч тестов. Все исследования проводятся совместно российскими и гвинейскими специалистами с соблюдением всех требований биологической безопасности.

Роспотребнадзор продолжит работу по расширению взаимодействия со странами Африки в области профилактики и борьбы с инфекционными болезнями.

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От редакции

Помогать нужно?

Covid-19, 05 мая 2020 19:42
Прекрасная новость! Теперь и свободолюбивые африканские народы почувствуют на себе страдания когда-то угнетавших их народов! А то ишь, понимаешь, сидят там без самоизоляции!
Мало что-то помощи отправили, надо было 6 самолетов масок загрузить. А еще гречку, гречку! Не саранчу же им есть в самоизоляции.

"Кабмин России принял решение выделить до $10 млн Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН для борьбы с нашествием саранчи в африканских странах. Подчеркивается, что по $3 млн будут направлены в Эфиопию, Кению и Уганду, а $1 млн ― в Южный Судан."

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