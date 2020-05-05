Не более 15 процентов бердчан соблюдают масочный режим

Маски в продаже имеются, установили чиновники горадминистрации, однако только 10-15 процентов жителей города носят их в общественном транспорте и торговых предприятиях города.
— Сегодня, 5 мая, дежурным администрации Бердска была проведена проверка предприятий транспортного и потребительского рынка на соблюдение масочного режима, — сообщают в пресс-центре мэрии. — В результате проверки установлено, что на остановочной платформе железнодорожного вокзала и в вагонах электропоезда — менее 10 процентов пассажиров используют индивидуальные средства защиты. При этом в кассах и залах ожидания вокзала размещены объявления о необходимости соблюдения масочного режима, а в близлежащем торговом павильоне в свободной продаже имеются маски и антисептики.
Проверили чиновники и соблюдение масочного режима, введённого на территории области постановлением губернатора от 27 апреля в связи с распространением коронавирусной инфекции, в общественном транспорте Бердска.
— На автобусных остановках города «Микрорайон Белокаменный», «ДК Родина», «Универмаг», «ГДК» лишь единицы граждан пользуются масками. В целом, в городском транспорте масочный режим соблюдают порядка 10-15 процентов пассажиров, — подсчитали проверяющие.
Пожалуй, лучшие показатели отмечены в ТЦ «Колорлон». Продавцы обеспечены масками на 100 процентов, извещает пресс-центр, но лишь 30 процентов покупателей используют маски.
По результатам проведённой проверки чиновники обратились к бердчанам и напомнили им о необходимости продолжать соблюдение режима самоизоляции.
— Если возникает потребность покинуть жильё, — поясняют они, — сделайте безопасным вынужденное пребывание вне дома, используйте маски для защиты органов дыхания и перчатки. Берегите себя и своих близких!
Источник: svidetel24.info