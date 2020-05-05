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Где обнаружили зараженных коронавирусом на 5 мая в Новосибирской области? Плюс еще два района

21:24 05.05.2020 Фото: pexels
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Теперь в регионе 19 территорий охвачены COVID-19. Во вторник выявили заболевших в Баганском и Каргатском районах. На вечер 5 мая в области зарегистрировано 746 случаев заражения COVID-19. Умерло 11 пациентов. В Бердске погибших нет.

Где обнаружили зараженных коронавирусом на 5 мая в Новосибирской области? Плюс еще два района
В Бердске на 5 мая зарегистрировано 9 зараженных коронавирусом. Выздоровел 1 пациент
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Где обнаружили зараженных коронавирусом на 5 мая в Новосибирской области? Плюс еще два района

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По данным оперативного штаба, на 20 часов 5 мая в Новосибирской области зарегистрировано 746 случаев заражения COVID-19. 184 пациента выписаны с отрицательными результатами контрольных тестов, скончались 11 человек.

Двое умерших за последние сутки – мужчины. Одному из них было 92 года, другому – 67 лет, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Коронавирусная инфекция впервые зафиксирована в Баганском и Каргатском районах.

1843 человека находятся под медицинским наблюдением. 12 581 человек снят с меднаблюдения.

За прошедшие сутки в Новосибирской области зарегистрировано 309 случаев ОРВИ и гриппа, госпитализированы c ОРВИ 27 человек.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», на 4 мая выявили больных коронавирусной инфекцией в 17 районах Новосибирской области. В понедельник к спискам охваченных коронавирусной инфекцией территорий области добавился Чулымский район. Тогда их было 17. На 5 мая уже 19.

Больные выявлены в Новосибирске, Бердске, Кольцово, Барабинске, Тогучине, поселке Краснообск. Кроме того, коронавирусная инфекция обнаружена в 10 районах региона: Новосибирский, Черепановский, Здвинский, Убинский, Карасукский, Колыванский, Коченевский, Усть-Таркский, Ордынский, Сузунский, Баганский и Каргатский районы.

Пациенты лежат в стационарах Новосибирска, Черепанова, Сузуна, Карасука и Маслянина.

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