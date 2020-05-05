Как на войне: Падают в обморок работающие с зараженными COVID-19 медики в больницах Подмосковья

«Сейчас никто знает, сколько выживет в итоге. У них исчезают легкие. Человеку просто нечем дышать, он задыхается. Это что-то страшное», говорят врачи. Больше всего доктора и медсестры скучают по родным, которые остались дома.

Работать в такой экипировке врачам очень сложно, не все выдерживают и теряют сознание

Врачи и медсестры одной из подмосковных больниц рассказали и показали, каково это — работать в «грязной зоне». К пациентам с подозрением на COVID-19 заходить можно только в защитной экипировке, передает НТВ.

Татьяна Малышева, врач-ординатор, анестизиолог-реаниматолог:

«Защитная маска натирает нос, натирает скулы. Неприятные ощущения. Когда проводишь сердечно-легочную реанимацию, очень тяжело дышать в этих костюмах. Некоторые у нас даже теряют сознание».

Раньше, до эпидемии, экстренных случаев в их практике было гораздо меньше, говорят медики. Теперь они ежеминутно в ожидании критических ситуаций.

Дарья Пугалова, медицинская сестра-анестезист:

«Раньше лежали пациенты с пневмониями, процент выживаемости был почти 100%. Сейчас никто знает, сколько выживет в итоге. У них исчезают легкие. Человеку просто нечем дышать, он задыхается. Это что-то страшное. От гриппа тоже, конечно, умирают, но здесь такой шквал поступлений, мы не видели такого никогда».

Больше всего врачи и медсестры скучают по родным, которые остались дома.

Дарья Пугалова, медсестра:

«Не хотели отпускать. Как на войну. Спрашивали, когда я приеду обратно. А я не знаю когда. Мы держим оборону, боремся со смертью».

По данным оперативного штаба на 5 мая, за прошедшие сутки в России выявлены еще 10 102 зараженных коронавирусом. Общее число случаев заболевших COVID-19 в нашей стране возросло до 155 370 (более 80 тысяч из них — в Москве). Скончался 1451 пациент, 19 865 человек выздоровели. В мире же число подтвержденных случаев заражения превысило 3,5 млн, жертв болезни уже более 250 тысяч.