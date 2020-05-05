Как оплатят нерабочие дни с 6 по 8 мая? Объяснил Минтруд

По данным ведомства, зарплата в этот период должна начисляться так же, как и в предыдущем месяце, то есть в обычном размере. Президент продлил нерабочие дни до 11 мая.

Минтруд разъяснил порядок оплаты нерабочих дней с 6 по 8 мая

Министерство труда и социальной защиты объяснило, как работодатели будут оплачивать свои сотрудникам нерабочие дни с 6 по 8 мая. По данным ведомства, зарплата в этот период должна начисляться так же, как и в предыдущем месяце, то есть в обычном размере.

На прошлой неделе Владимир Путин провел еще одно совещание, посвященное распространению COVID-19 в России. Перед ним глава государства выступил с обращением к россиянам — уже в третий раз — и продлил объявленные ранее нерабочие дни вплоть до 11 мая.

При этом президент поручил правительству и ведомствам проработать план по выходу страны из режима самоизоляции, а также подготовить новый пакет неотложных мер по поддержке экономики, бизнеса и граждан. Путин подчеркнул, что ограничения должны начать отменять постепенно с 12-го числа.