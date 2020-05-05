Разрешила отменять электрички из-за коронавируса и резкого снижения пассажиров в российских регионах ФАС

Антимонопольная служба пошла на это из-за резкого падения спроса на поездки в пригородном сообщении — с конца марта он упал на 50%. Стоимость проезда для пассажиров измениться не должна.

До пандемии электрички в Бердске пользовались большим спросом

Федеральная антимонопольная служба разрешила российским регионам на фоне эпидемии коронавируса отменять электрички. На такой шаг ФАС пошла из-за резкого падения спроса на поездки в пригородном сообщении — с конца марта он упал на 50 процентов.

За перевозки пассажиров в электричках отвечают пригородные пассажирские компании (ППК), созданные РЖД вместе с регионами. Субъекты федерации возмещают операторам разницу между тарифом, который рассчитывает ППК, и стоимостью проезда, который рассчитывается регионами.

Сейчас ФАС разрешил регионам пересматривать тариф ППК — субъекты федерации на свое усмотрение могут отменять электрички или доплачивать ППК. Стоимость проезда для пассажиров измениться не должна.

«Во избежание неверного толкования ФАС России поясняет: принятые поправки связаны с определением тарифов и никак не соотносятся с полномочиями региональных властей и Минтранса России по определению маршрутов пригородного сообщения», — сообщили в ФАС.