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Задержали семерых туристов из России за вечеринку в комендантский час в Таиланде

22:11 05.05.2020 Фото: Википедии
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Имм грозит до 2 лет тюрьмы и/или денежный штраф в размере 40 тыс таиландских бат ($1,3 тыс.). Кроме того, полиция нашла у нарушителей комендантского часа некоторое количество марихуаны, что может повести за собой отдельные обвинения в хранении наркотиков.

Задержали семерых туристов из России за вечеринку в комендантский час в Таиланде
В Таиланде задержали семерых россиян за нарушение режима ЧС

Таиландская полиция задержала семерых россиян на острове Пханган (Ко Пханган) на юге страны за нарушение режима чрезвычайного положения и комендантского часа, сообщил РИА Новости во вторник заведующий консульским отделом посольства России в Бангкоке Владимир Пронин.

«Мы получили предварительную информацию о том, что на острове Пханган задержаны семеро россиян – четверо мужчин и три женщины – за нарушение комендантского часа. Сейчас мы выясняем обстоятельства задержания», — сообщил агентству дипломат.

Газета Bangkok Post во вторник опубликовала новость о том, что на острове Пханган, находящемся вблизи более крупного острова Самуи, относящегося к провинции Сураттхани, задержаны семеро россиян, устроивших, по информации газеты, вечеринку после 22.00 и мешавших соседям громкой музыкой и шумным весельем. В Таиланде в связи с пандемией коронавирусной инфекции действует комендантский час с 22.00 до 04.00, во время которого полностью запрещен выход из домов на улицу и любые собрания, в том числе для распития спиртных напитков.

Вечеринка, организованная россиянами, проходила в частном доме, однако этот факт не освобождает граждан РФ от ответственности — по Закону о чрезвычайном положении им грозит до двух лет тюрьмы и/или денежный штраф в размере 40 тыс таиландских бат (1,3 тыс долларов), пишет газета. Кроме того, по данным издания, полиция нашла у нарушителей комендантского часа некоторое количество марихуаны, что может повести за собой отдельные обвинения в хранении наркотиков.

Остров Пханган всемирно известен своими ежемесячными «Вечеринками полной Луны» (Full Moon Parties), которые сейчас временно запрещены из-за пандемии коронавируса.

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