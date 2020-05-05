Военный оркестр сыграл под окнами дома ветерана в Бердске

Парад Победы и массовые мероприятия 9 мая отменили, но это не значит, что участники исторических событий останутся без внимания.
Источник: svidetel24.info
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Парад Победы и массовые мероприятия 9 мая отменили, но это не значит, что участники исторических событий останутся без внимания.
Источник: svidetel24.info
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