Илон Маск в шестой раз стал отцом

Сегодня известный на весь мир предприниматель Илон Маск выложил трогательное фото на своей страничке в Твиттере. Своим поклонникам он сообщил, что у него родился сын.

Илона Маску 49 лет, и за это время он в шестой раз стал отцом

Миллиардер Илон Маск вместе со своей супругой певицей Граймс стали родителями. Об этом рассказал сам Маск. На своей страничке в Твиттере глава Tesla и SpaceX выложил фото с новорожденным сыном. Как назвали малыша, миллиардер пока не рассказывает.

Отметим, что для Илона Маска это уже шестой ребенок. Пятерых детей ему подарила бывшая супруга Джастин Уилсон. А вот певица Граймс впервые стала мамой.

Рождение шестого наследника

Сегодня известный на весь мир предприниматель Илон Маск выложил трогательное фото на своей страничке в Твиттере. Своим поклонникам он сообщил, что у него родился сын. Ребенка миллиардеру подарила его девушка, певица Клэр Буше, более известная как Граймс. Под фото сразу же начали появляться комментарии и вопросы о самочувствии мамы и ребенка. Илон Маск отметил, что его супруга и сын чувствуют себя хорошо. Также многие начали спрашивать, как миллиардер назовет своего шестого сына. Настоящего имени Маск не раскрыл, но при этом пошутил, что не против назвать сына «X Æ A-12 Musk».

О романе миллиардера Илона Маска с певицей Граймс стало известно два года назад. Тогда, не скрывая своих отношений, пара появилась на красной дорожке Met Gala. Для многих их роман стал полной неожиданностью. В начале этого года артистка намекнула всем, что она беременна. Граймс выложила на своей страничке фото с большим животом. Тогда многие подумали, что это фотошоп, ведь певица очень любит «разводить» своих подписчиков. При этом, конкретно на вопросы о беременности ни Маск, ни Граймс не отвечали. Они не опровергали разговоры о беременности, но и не подтверждали их. Теперь с уверенностью можно сказать, что в январе певица не шутила.

В одном из недавних интервью певица призналась, что стать мамой для нее было очень ответственным решением. Тогда Граймс говорила о том, что беременность для женщины – это очень ответственный шаг, это своего рода жертвование тела и души. В один момент артистка поняла, что готова пожертвовать этим, и подарить малыша своему любимому мужчине.

Илона Маску 49 лет, и за это время он в шестой раз стал отцом. Он принимает активное участие в воспитании пятерых детей от своей первой жены Джастин Уилсон. Миллиардер познакомился со своей первой женой во времена учебы. В 2000 году ребята сыграли свадьбу. Вскорости у пары родился сын, которому дали имя Невада, но счастье молодых родителей продлилось недолго. Малыш умер ещё в младенчестве, перестав дышать во сне. Супруги тяжело переживали смерть первенца, и чтобы побыстрее стать родителями, еще раз они приняли решение пройти процедуру искусственного оплодотворения. В итоге, в 2004 году у Илона и Джастин родились двойняшки Ксавьер и Гриффин, а спустя еще два года — тройняшки Кай, Саксон и Дэмиэн.

Источник: Пронедра