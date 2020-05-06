Что нельзя делать в День памяти святого великомученика Георгия Победоносца 6 мая 2020 года

Женщины в этот день не расчесывали волосы и не стригли, боялись даже в руки гребень для волос взять. В народе говорили, что не только пользоваться этими предметами в Юрьев день нельзя, но даже чтоб на глаза не попадались.

Согласно старому писанию Святой великомученик Георгий жил в 284-305 гг. во времена императора Диоклетиана

День святого Георгия – один из самых почитаемых праздников в христианстве. Православные часто обращаются к Святому Георгию за помощью, молятся о здоровье близких и защите от врагов.

День святого Георгия Победоносца (Юрия): история праздника

Согласно старому писанию Святой великомученик Георгий жил в 284-305 гг. во времена императора Диоклетиана. Он был сыном богатых и благочестивых родителей-христиан. Когда подрос он поступил на военную службу, во время которой выделялся на фоне остальных своей доблестью и умом. А благодаря своей преданности и исполнительности стал любимцем Диоклетиана, и со временем заслужил звание тысяченачальника.

По легенде, когда Георгий однажды стал свидетелем бесчеловечного судилища над христианами, он раздал свое имение бедным, обличил неправду царя и начал исповедовать христианство. Он был решительным в своих действиях и резких в высказываниях, за что ему пришлось страдать. Несмотря на то, что он был великим воином, его все же настоятельно попросили отказаться от христианства, он не просто не отказался, но и пережил пытки. Георгия пытали семь дней, и каждый раз он чудесным образом исцелялся. А на восьмой день он был казнен. Святой Георгий принял мученическую кончину за Христа в 303 году, в Никомидии.

Житие святого великомученика Георгия стало примером непримиримой победы сил Добра над силами Тьмы. Наблюдая его чудесное исцеление, многие люди увидели силу веры и стали принимать его веру — христианство. Также в честь воина-великомученика в армии даже был учрежден георгиевский орден.

Что нельзя делать в День памяти святого великомученика Георгия Победоносца 6 мая

В народе считали, что в Юрьев день весна окончательно приходит на землю, и можно приступать к полевым работам. Издавна все село выходило на поля во главе со священником, читались молитвы на хороший урожай, затем переходили от дома к дому, читая молитвы уже возле каждого огорода.

В этот день особо почитали пастухов – их считали главными помощниками святого Юрия, угощали вкусными блюдами, дарили подарки, деньги. А чтобы призвать дождь на поля принято было облить пастуха водой.

Особой силой наделяли в этот день росу, еще до рассвета старались умыться росой на Юрьев день – для здоровья и красоты.

Девушки плели венки из первых луговых цветов и украшали ими голову – чтобы не болела.

Женщины в этот день не расчесывали волосы и не стригли, боялись даже в руки гребень для волос взять. В народе говорили, что не только пользоваться этими предметами в Юрьев день нельзя, но даже чтоб на глаза не попадались. Верили, если расчесать волосы или подстричь на святого Юрия, будут волосы слабыми и начнут выпадать.

Согласно народному поверью, в Юрьев день 6 мая нельзя работать с шерстью. Женщины не прядут и не вяжут и вообще стараются не прикасаться к шерсти в этот праздник. Так как в народе говорят, что в противном случае волки могут утащить овец.

С особым уважением относились в этот день к любому живому существу, ведь святой Юрий – защитник и покровитель животных. Одни из основных примет и ритуалов в этот день были связаны с защитой домашних животных. Хозяева пекли в Юрьев день специальный пирог, которым угощали всю свою домашнюю скотину.

О чем просить святого Георгия Победоносца

Еще с давних пор Святец был покровителем для всех военнослужащих и тех, кто оказался в зоне проведения боевых действий;

К святыне также очень часто обращаются в надежде защититься от врагов и на обретения мира не только для себя, но и для своих близких. Для того чтобы получить содействие от чудотворного лика необходимо рядом с его образом поставить свечу и произнести свое пожелание;

Помимо всего вышеупомянутого икона святого Георгия Победоносца способна также уберечь и от различных заболеваний. Большое количество православных посещают церкви и соборы, чтобы воззвать в молебне к преподобному для помощи в борьбе с хворью. Также существует некоторые доказательства что это божественное изображение способно также излечить женское бесплодие;

Ещё к божественному лику возносится и молитва на победу;

К образу также как мужчины так и женщины, и даже дети, так как Святой способен помочь абсолютно всем кто имеет хоть малейшую веру в то что его прошение будет исполнено.

Источник: Пронедра