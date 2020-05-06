Заразиться коронавирусом можно дома, заявил вирусолог Анатолий Альштейн

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн не исключает, что коронавирусом можно заразиться дома. Об этом он заявил в интервью Пятому каналу.
Специалист указал на возможность подхватить вирус через еду или воду. По его словам, в таком случае заболевание будет развиваться по типу кишечной инфекции.
«На всякий случай нужно использовать кипяченую воду, мыть фрукты, овощи, проводить термическую обработку продуктов — обычная защита для предупреждения кишечных инфекций», — подчеркнул Альштейн.
При этом вирусолог оценил вероятность заразиться коронавирусом таким способом как низкую.
Также Альштейн дал совет, как снизить риск стать инфицированным при общении с людьми, которые могут быть потенциальными источниками заражения.
«Для этого нужно использовать маски, регулярно мыть руки и стараться максимально дистанцироваться, то есть находиться дальше от другого человека хотя бы на два метра», — заявил эксперт.
Также он рекомендует протирать поверхности предметов, на которых могут оседать частицы вируса.
В России зарегистрировали порядка 155 тысяч случаев заражения, около 1500 скончались, 20 тысяч излечились.
Источник: РИА Новости