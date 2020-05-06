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Отменили салют 9 Мая в Бердске. Программа празднования 75-летия Победы без шествия «Бессмертного полка» и парада

11:15 06.05.2020, Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой
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Из-за коронавируса День Победы-2020 в Бердске пройдет без массовых событий. Но возложить цветы к Вечному огню на мемориале Славы может каждый в течение всего дня. И выйти на балкон с портретом своего героя в 21.00 и спеть «День победы».

Отменили салют 9 Мая в Бердске. Программа празднования 75 летия Победы без шествия «Бессмертного полка» и парада
Вечный огонь в парке Победы Бердска 9 мая 2020 года будет гореть весь день. При возложении цветов соблюдайте дистанцию

Программа празднования 75-летия Победы в Бердске:

8 мая

1. «Свеча памяти» — 8 мая в 22.00 зажгите свечку или фонарик и покажите ее в своем окне, вспоминая своих героев.

9 мая

2. Парад победы на площади Горького — отменяется.

3. Час памяти на мемориале Славы — отменяется.

4. Победный привал в парке Победы — отменяется.

5. Реконструкция боя за парком Победы — отменяется.

6. «Бессмертный полк» как шествие с портретами героев по улицам Бердска — отменяется.
Акция пройдет, не выходя из дома. Предлагается в 21.00 выйти на балконы с портретами родных, прошедших войну и спеть «День победы». Кроме того, «Бессмертный полк» в режиме онлайн проходит на сайте «Курьер. Среда. Бердск». Отправляйте фото своих героев с коротким рассказом на электронную почту bkurer@mail.ru или на WhatsApp редакционного телефона 8-953-878-90-10.

7. Возложение цветов к Вечному огню на мемориале Славы — весь день 9 мая.
Отменили массовые выходы на церемонию возложения цветов, но разрешено приходить в индивидуальном порядке с соблюдением требований (маски, перчатки, дистанция между людьми не менее 1,5 метра).

8. Праздничная программа в аудиозаписи через громкоговоритель — с 10.00 до 15.00.

9. Праздничная программа на площади Горького — отменяется.

10. Праздничный салют в городском парке — отменяется.

О том, что победного салюта с традиционным поздравление главы города 9 мая 2020 года не будет, «Курьер. Среда. Бердск» сообщила начальника отдела культуры Оксана Мокриенко. Но все-таки главный для россиян праздник в Бердске не оставят без внимания. Улицы украсят победной атрибутикой, на зданиях муниципальных учреждений водрузят знамя Победы.

Кроме того, записан трехчасовой аудиоролик по специально написанному сценарию к 75-летию Победы. Он будет транслироваться по системе оповещения по ул. Ленина — от площади Горького до ул. Спортивной. Также запись включат в Городском доме культуры, во Дворце культуры «Родина», в учреждениях физкультуры и спорта. В Микрорайоне аудиоролик тоже постараются озвучить на улице с помощью колонок.

В основе сценария — какой вклад в Великую Победу внес Бердск. Этой теме отводится два часа. Один час знаменитые актеры будут читать стихи и прозу о Великой Отечественной войне. В запись включили также поздравления с Днем Победы первых лиц города и фронтовиков.

В течение всего дня на улицах будет звучать музыка и песни на тему Великой Отечественной войны и Великой Победы.

Отменили салют 9 Мая в Бердске. Программа празднования 75 летия Победы без шествия «Бессмертного полка» и парада

В 2019 году, как и всегда 9 мая, площадь Горького не могла вместить всех бердчан, пришедших посмотреть победный салют

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