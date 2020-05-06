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На спор облил подругу бензином и поджег ее сборщик черемши в Горно-Алтайске

11:45 06.05.2020 Фото: pixabay.com
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Когда потерпевшую охватило пламя, новый «друг» помог ей добежать до бани, где они потушили огонь. После этого женщина обратилась за медицинской помощью.

На спор облил подругу бензином и поджег ее сборщик черемши в Горно Алтайске
Участники инцидента познакомились накануне сбора черемши

В республиканскую больницу с ожогами лица и тела госпитализирована жительница Горно-Алтайска. Потерпевшая пояснила, что ожоги она получила в ходе распития спиртных напитков с мужчиной, с которым она познакомилась накануне во время сбора черемши.

42-летний мужчина, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности, пригласил новую подругу к себе в гости. В ходе распития спиртного он поспорил с женщиной, что сможет облить ее бензином и поджечь.

Женщина не поверила приятелю, она была уверена, что здравый смысл возьмет вверх над алкогольными причудами. Тогда мужчина принес из предбанника бутылку с бензином, облил и поджег усомнившуюся в его решительности женщину. Когда потерпевшую охватило пламя, подозреваемый помог ей добежать до бани, где они потушили огонь. После этого женщина обратилась за медицинской помощью.

В настоящее время определяется тяжесть вреда, причиненного здоровью потерпевшей. Мужчина задержан и дал признательные показания. По данному факту стражи порядка проводят проверку, сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай.

Источник: gorno-altaisk.info

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