«Мама потеряла сознание, остановка дыхания, губы сине-чёрные»: После потери сознания госпитализировали пациентку с COVID-19 и пневмонией в Новосибирске

Маму случайно вытащили. У меня анализ случайно взяли. «Чудом» не пошла в рейсы. При поступлении повторный анализ не взяли, врача за сутки не увидела. Совершенно бредовая история, признается стюардесса Татьяна Волкова.

Изначально врачи не смогли поставить диагноз и сделать тест

Жительница Новосибирска со второй попытки госпитализировала маму с подозрением на коронавирус, а потом сама с подтверждённым диагнозом COVID-19 оказалась на больничной койке. Изначально врачи не смогли поставить диагноз и сделать тест. Свою историю Татьяна Волкова написала в Facebook.



Пить противовирусное и выздоравливать

Татьяна работает бортпроводником. 25 апреля у её мамы (с рядом хронических заболеваний) появились признаки ОРВИ, которые сопровождались температурой 38,5. На следующий день вызвали врача. Медработник порекомендовала пациентке «пить противовирусное и выздоравливать». На просьбу Татьяны взять у её мамы анализ на коронавирус доктор ответила отказом, мотивировав тем, что, по её мнению, бортпроводники проходят обследование.

Уже ночью состояние мамы Татьяны резко ухудшилось. Больную женщину на скорой увезли в Городскую инфекционную клиническую больницу № 1, где ей поставили диагноз «левосторонняя пневмония» и перевели в инфекционный госпиталь для больных коронавирусом на базе 11-й больницы. Там экс-пациентке инфекционной больницы сделали повторный рентген. Пневмонию отменили и отправили домой лечить ОРВИ.

«Тем временем мы нашли способ сдать анализ, не буду распространяться, как, исключительно благодаря настойчивой инициативе и знакомствам», – рассказывает Татьяна.

Татьяна забрала маму домой вместе с постановлением о самоизоляции. Постановление было выписано в том числе на имя Татьяны. Ей вновь пришлось вызвать терапевта, чтобы получить больничный лист. По словам женщины, другого основания не выйти на работу и соблюдать самоизоляцию, у неё не было. Врач, ссылаясь на новый формат постановления, выдать больничный не смогла, но рекомендовала: «ходить на работу самоизоляционно». На тот момент у героини было два выходных

События стали набирать обороты

На пятый день болезни маме Татьяны становилось только хуже, несмотря на отсутствие какого-либо вменяемого диагноза. Больную маму пришлось везти на компьютерную томографию в частную клинику, где выявили двустороннюю пневмонию со значительными изменениями в лёгких.

Женщина приняла решение – отвезти маму в больницу, и из машины начала набирать телефоны скорой помощи и 11-й больницы, но трубку нигде не брали.

«Пока я вела машину и одновременно звонила куда могла, мама потеряла сознание, остановка дыхания, губы сине-чёрные. Жуть такая, я вам скажу», – признаётся женщина.

Привести маму в сознание Татьяне не удалось, но, к счастью, на светофоре оказалась машина скорой помощи с пациенткой, врач из которой привела в чувства женщину без сознания и рекомендовала срочно ехать в ближайшую больницу. В итоге маму Татьяны госпитализировали и назначили лечение.

Продолжение истории

В тот же день Татьяна получила результаты анализа. Тест оказался отрицательным, но спустя 2 дня раздался звонок из штаба и женщине сообщили о том, что анализ был не отрицательным, а подозрительным и теперь находится на перепроверке.

К вечеру позвонил участковый врач, сообщил о положительном результате теста и попросил дождаться бригаду медиков для госпитализации. Татьяну госпитализировали в инфекционную больницу № 1, где женщина находится до сих пор.

У меня слабость, невероятная жажда, отсутствие обоняния (вообще, и вкусовых ощущений тоже). Симптоматика гайморита, температуры нет», – уточняет она.

Татьяна, находясь в больнице, до сих пор не понимает происходящего и связывает события со случайностью.

«Маму случайно вытащили. У меня анализ случайно взяли. «Чудом» не пошла в рейсы (очень для меня невыгодным «чудом», по нынешним временам). При поступлении повторный анализ не взяли, врача за сутки не увидела. Совершенно бредовая история. А ведь ещё есть люди, которые смотрят телевизор и искренне считают, что они в безопасности», – признаётся она.

В Новосибирске это не единственный случай, когда медики ошибаются в постановке диагноза у пациентов с симптомами коронавируса. Например, недавно из-за неточностей медиков воспитатель детского сада умерла в новосибирском госпитале для заражённых коронавирусом.

Источник: sib.fm