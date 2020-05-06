Нарисовала картину на стене подстанции 69-летняя художница в Бердске

Женщина решила украсить сооружение в Микрорайоне Бердска, которое наблюдает каждый день из своего окна.
Как рассказала её коллега по клубу художников Бердска Ия Шешенина, Тамара Владимировна Шалабанова — один из самых «молодых» членов клуба, талантливый художник.
— Она, конечно, не Марина Ягода и не наш Андрей Кукшин, но, думаю, её творению стоит уделить не меньшее внимание!
Будучи у неё в гостях, мы не раз, глядя в окна, обращали внимание на испорченную страшными каракулями подростков стену подстанции . Что говорить о самой хозяйке квартиры, которая каждый день смотрела на неё. Идея преобразить вид из окна появилась давно, с той поры она не оставляла Тамару и особенно сильно «просилась к реализации» в понурые осенние и почти бесцветные зимние деньки. И вот на днях это свершилось! Возможно, так повлиял затянувшийся режим самоизоляции, никто точно не знает, но Тамара закупила краски, нарисовала эскиз и обычными широкими флейцевыми кисточками сотворила свой очередной шедевр.
И сотворила она не только саму работу и приятный вид из окна, она создала счастье созерцания для всего Микрорайна нашего города. При этом художник получила, с её слов, огромное необыкновенное удовольствие от самого процесса создания, хотя и были сложности, ведь такой размер — 4х6м — писался ею впервые, да ещё и на кирпичной стене. А сколько благодарностей она получила от прохожих и соседей, выглядывающих из окон её многоквартирного дома!
Они согревали Тамаре душу и от этого писалось легче и быстрее.
Так что и у нас есть своя Волшебница и Фантазёрка, которая в будущем году отпразднует своё 70-летие, — поделилась радостью Ия Шешенина.
Источник: svidetel24.info