Увозят за час пациентов с положительным тестом на COVID-19 из Бердска в больницу Новосибирска

Наблюдение контактных людей решается индивидуально Роспотребнадзором. Если человек проживает в квартире или общежитии его переводят в инфекционный стационар или обсерватор.

Наблюдение контактных людей решается индивидуально Роспотребнадзором

Куда и в течении какого времени помещают на карантин пациентов с подозрением на коронавирус из Бердска, рассказала главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская сегодня, 6 мая.

Напомним, количество заболевших коронавирусной инфекцией в Новосибирской области 741. Те, кто прилетает из Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов становятся на карантин. Наблюдение контактных людей решается индивидуально Роспотребнадзором. Если это общежитие квартира, где повышенное число жителей и не соответствует требованиям соблюдения санэпидрежима по постановлению Роспотребнадзора предлагается госпитализация в инфекционный стационар или перевод в обсерватор. Здесь они будут находиться 14 дней под контролем, будет проводится измерение температуры, ежедневный осмотр на клинические проявления и наличие или отсутствие острой респираторной инфекции.

— Все, кто сдает анализы на тесты прекрасно понимает, что вероятность положительного или отрицательного результата имеет место быть. В течении часа решается вопрос о госпитализации. Нужно предупредить родственников, которые могут взять на себя ответственность по уходу за домашними животными. Даже при отсутствии клинических симптомов необходима госпитализация, потому что они являются источником заражения и в некоторых случаях мы не можем определить каков был источник инфицирования и определяем его как контактно-бытовой, — рассказала Алла Николаевна.