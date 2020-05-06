Проспал свой автомобиль житель Бердска

Его Kia Rio угнал собутыльник из Новосибирска.
Курьёзной информацией поделились со СМИ в управлении МВД региона. Как явствует из свежего пресс-релиза ведомства, 5 мая в 12.10 в полицию поступило сообщение об угоне в микрорайоне Белокаменный автомобиля Kia Rio, припаркованного возле жилого дома.
Как сообщил правоохранителям автовладелец, накануне он распивал со своим знакомым спиртные напитки, а проснувшись на следующий день, обнаружил, что мужчина пропал вместе с его автомобилем.
Однако вскоре исчезнувший от дома Kia Rio был задержан по ориентировке на блок-посту на спуске от кирзавода, что в паре километров от места происшествия. Окольным путём выехать из микрорайона Белокаменный злоумышленнику не удалось, благодаря бдительности сотрудников областного полка ГИБДД.
— За рулем иномарки оказался 32-летний житель Новосибирска, — поясняют в полиции региона. — В отношении задержанного составлен административный протокол по части второй статьи 12.26 за отказ от прохождения от медицинского освидетельствования.
И это ещё не всё.
Как сообщают в МВД, автомобиль беспечному хозяину возвращен, а против его собутыльника из Новосибирска «возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК за неправомерное завладение ТС без цели хищения».
Источник: svidetel24.info