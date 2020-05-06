В связи с устранением дефекта на внутриквартальном трубопроводе холодного водоснабжения по адресу: ул. Пионерская 13 сегодня, 6 мая, произведено отключение холодной воды у потребителей по адресам: ул. Пионерская 8, 10, 12, 13, ул. Советская 54, 56, 58, 60, 62. В КБУ Бердска сообщили, что аварийное отключение продлится ориентировочно до 17:00 часов.
Отключили холодную воду 6 мая до 17.00 из-за аварии в военном городке Бердска
12:09 06.05.2020
Холодной воды нет в домах: ул. Пионерская 8, 10, 12, 13, ул. Советская 54, 56, 58, 60, 62.
Спасибо за ваш голос
От редакции
Потерпите?
Кого и от каких болезней спасает Иверская икона Божьей Матери? Молитва Иверской Богоматери
12:49 06-05-2020
"Мама потеряла сознание, остановка дыхания, губы сине-чёрные": После потери сознания госпитализировали пациентку с COVID-19 и пневмонией в Новосибирске
12:45 06-05-2020
БердскРезкий холод со снегом накрыл Сибирь: когда вернется потеплеет? И в Бердске тоже
12:39 06-05-2020
БердскПронеслись истребители МиГ-31 в небе над Бердском: военные летчики готовятся к репетиции парада Победы в Новосибирске
12:35 06-05-2020
Первая Конституция России: 6 мая Николай II утвердил новую редакцию «Основных государственных законов Российской империи»
12:34 06-05-2020
«Ростелеком» в Сибири запустил для предпринимателей «Домашний офис»
12:25 06-05-2020
Детские пособия в 5000 рублей: Кому положены выплаты на детей в карантин от Путина?
12:24 06-05-2020
На регистрацию автомобиля после покупки дали 90 дней в пандемию вместо 10. Что еще изменилось для автовладельцев?
12:18 06-05-2020