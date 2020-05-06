Отключили холодную воду 6 мая до 17.00 из-за аварии в военном городке Бердска

Холодной воды нет в домах: ул. Пионерская 8, 10, 12, 13, ул. Советская 54, 56, 58, 60, 62.

Воды не будет до вечера

В связи с устранением дефекта на внутриквартальном трубопроводе холодного водоснабжения по адресу: ул. Пионерская 13 сегодня, 6 мая, произведено отключение холодной воды у потребителей по адресам: ул. Пионерская 8, 10, 12, 13, ул. Советская 54, 56, 58, 60, 62. В КБУ Бердска сообщили, что аварийное отключение продлится ориентировочно до 17:00 часов.