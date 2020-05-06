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На регистрацию автомобиля после покупки дали 90 дней в пандемию вместо 10. Что еще изменилось для автовладельцев?

12:18 06.05.2020 Фото: www.pexels.com
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Сроки действия транзитных номеров, свидетельств о прохождении техосмотра и удостоверений трактористов-машинистов будут продлены на шесть месяцев, если они истекают в период с 1 апреля по 31 августа 2020 года.

На регистрацию автомобиля после покупки дали 90 дней в пандемию вместо 10. Что еще изменилось для автовладельцев?
Если раньше на эту процедуру отводилось 10 суток, то теперь эти формальности можно уладить в течение 90 дней

Сроки действия транзитных номеров, свидетельств о прохождении техосмотра и удостоверений трактористов-машинистов будут продлены на шесть месяцев, если они истекают в период с 1 апреля по 31 августа 2020 года. Соответствующие поправки в нормативные акты по вопросу управления транспортом вступают в силу 6 мая, пишет ПГ. 

Кроме того, увеличен срок, в течение которого автовладельцы обязаны зарегистрировать машину или внести изменения в регистрационные данные после покупки, выпуска, снятия с учёта автомобиля или замены номеров. Если раньше на эту процедуру отводилось 10 суток, то теперь эти формальности можно уладить в течение 90 дней. Отметим, что эта норма также носит временный характер: она будет действовать до 31 августа 2020 года.

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