Из-за аварии на водоводе оставили без воды военный городок в Бердске
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07.05
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Из-за аварии на водоводе оставили без воды военный городок в Бердске

12:10:545/6/2020
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Вернуть воду в отключенные дома коммунальщики обещали ориентировочно к 17.00, сегодня, 6 мая.


— В связи с производством аварийных работ по устранению дефекта на внутриквартальном трубопроводе холодного водоснабжения по адресу: улица Пионерская, 13, в 10.30 6 мая произведено отключение холодной воды у потребителей по адресам: ул. Пионерская, 8, 10, 12, 13, ул. Советская, 54, 56, 58, 60, 62, — сообщили специалисты Комбината бытовых услуг.


Вернуть холодную воду в квартиры девяти домов в военном городке коммунальщики обещают ориентировочно до 17.00.


Источник: svidetel24.info

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