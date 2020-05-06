Из-за аварии на водоводе оставили без воды военный городок в Бердске

Вернуть воду в отключенные дома коммунальщики обещали ориентировочно к 17.00, сегодня, 6 мая.
— В связи с производством аварийных работ по устранению дефекта на внутриквартальном трубопроводе холодного водоснабжения по адресу: улица Пионерская, 13, в 10.30 6 мая произведено отключение холодной воды у потребителей по адресам: ул. Пионерская, 8, 10, 12, 13, ул. Советская, 54, 56, 58, 60, 62, — сообщили специалисты Комбината бытовых услуг.
Вернуть холодную воду в квартиры девяти домов в военном городке коммунальщики обещают ориентировочно до 17.00.
Источник: svidetel24.info