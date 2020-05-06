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Пронеслись истребители МиГ-31 в небе над Бердском: военные летчики готовятся к репетиции парада Победы в Новосибирске

12:35 06.05.2020, Анастасия Солодкова Фото: Минобороны
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Военные летчики облетали территорию перед тренировкой, которая намечена на 7 мая. В День Победы в Новосибирске в параде будут участвовать 10 вертолетов и самолетов. Прогремит салют.

Пронеслись истребители МиГ 31 в небе над Бердском: военные летчики готовятся к репетиции парада Победы в Новосибирске
Истребители МиГ-31 примут участие в параде Победы-2020, который пройдет в Новосибирске 9 мая

Гул самолетов в полдень среды, 6 мая, заставил жителей Бердска выйти на балконы и выглянуть в окна. Воздушные суде не было видно из-за низкой облачности. Но движение истребителей можно было проследить по звуку. В небе над Бердском они пролетели несколько раз.

-Больше не полетят, — пояснили «Курьер. Среда. Бердск» в пресс-службе штаба Центрального военного округа. — Самолеты облетали территорию перед тренировкой к параду Победы, которая состоятся завтра.

Генеральная репетиция пройдет 7 мая  над площадью Ленина в Новосибирске.

По предварительным данным, в День Победы над городом пролетят штурмовые вертолеты Ми-8АМТШ-В, истребители МиГ-31, ударные вертолеты Ми-24. Всего в воздушном параде будет участвовать 10 боевых воздушных судов. Время проведения парада пока уточняется.

Известно, что 9 Мая в Новосибирске запланирован праздничный салют, который пройдет на закрытой площадке. Как сообщал «Курьер. Среда Бердск», в Бердске победный салют отменили.

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