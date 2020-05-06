«Ростелеком» в Сибири запустил для предпринимателей «Домашний офис»



Это предложение поможет представителям малого и среднего бизнеса настроить удобные каналы общения с сотрудниками, клиентами и партнерами, не выходя из дома.

Участники акции «Домашний офис» бесплатно получат услуги «Виртуальной АТС» при подключении к сервису до 25 мая. В течение двух месяцев с момента подключения базовые и дополнительные функции «Виртуальной АТС» предоставляются без абонентской платы. Предложение также включает 1 000 минут на звонки на все телефоны России на два месяца, услугу переадресации на мобильные номера «Ростелекома», а также один городской номер и три удаленных рабочих места, а номер 8-800 можно купить всего за 1 рубль.



При работе с сервисом «Виртуальная АТС» заказчику не нужно заказывать и обслуживать телекоммуникационное оборудование: все необходимое для работы находится на сервере провайдера и связывает абонентов через облако. Кроме того, предприниматели могут самостоятельно управлять своей телефонной сетью и настраивать ее под потребности бизнеса через личный кабинет.«За последний месяц мы зафиксировали рост обращений от предприятий малого и среднего бизнеса с просьбой помочь организовать работу в условиях удаленного доступа. Это и понятно: комплекс эффективных решений “Ростелекома” по организации удаленного доступа к информационным ресурсам клиента позволяет сохранить непрерывность бизнес-процессов в новых условиях. Кроме виртуальной АТС можно подключить мобильную связь по выгодным тарифам, сервисы по предоставлению доступа к интернету, по организации виртуальных частных сетей (VPN) и защищенного удаленного доступа. Можно также воспользоваться услугой “Виртуальный центр обработки и хранения данных” и установить защиту от DDoS-атак», — говорит Вячеслав Куц, заместитель директора макрорегионального филиала «Сибирь» — директор по работе с корпоративным и государственными сегментами ПАО «Ростелеком».Подробнее об особенностях подключения услуг для бизнеса — на сайте rt.ru и по телефону 8 800 200 30 00.